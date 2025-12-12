मुस्लिम व्यक्ति चला रहा था 'स्वास्तिक' नाम से फर्जी कंपनी, ठगी और लव जिहाद की आशंका पर 19 गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, शाजापुर। अब तक मुस्लिमों द्वारा हिंदू नाम से होटल और रेस्टोरेंट संचालित करके ग्राहकों को अंधेरे में रखने के मामले तो देश के कई हिस्सों में सामने आ चुके हैं, लेकिन अब मुस्लिम व्यक्ति द्वारा फर्जी ब्रोकरेज कंपनी और उसका कॉल सेंटर हिंदू धार्मिक चिह्न स्वास्तिक के नाम से चलाने का मामला सामने आया है।
मध्य प्रदेश के शाजापुर शहर स्थित गिरवर कस्बा में किराए के एक मकान में संचालित स्वास्तिक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के नाम से साहिल मंसूरी द्वारा कॉल सेंटर संचालित होने की शिकायत हिंदू संगठनों ने की तो पुलिस ने छापा मारकर मौके से 19 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जांच में कंपनी अवैध रूप से संचालित पाए जाने पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है।
हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों ने लालघाटी थाना पुलिस से शिकायत की कि स्वास्तिक नाम और चिह्न का प्रयोग करके कॉल सेंटर का संचालन शेयर मार्केट एडवाइजरी उपलब्ध कराकर मुस्लिम व्यक्ति द्वारा हिंदूओं से ठगी के लिए किया जा रहा है। इस काल सेंटर में कई हिंदू युवतियों को भी नौकरी पर रखा गया है। ऐसे में हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों ने लव जिहाद की गतिविधियां भी यहां से संचालित किए जाने की आशंका व्यक्त की। उज्जैन से पहुंची राज्य साइबर सेल शाखा की टीम ने छापामार कार्रवाई की तो कॉल सेंटर का संचालन साहिल मंसूरी द्वारा पाया गया।
स्वास्तिक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के रजिस्ट्रेशन के संबंध में पूछताछ की गई तो साहिल ने जो दस्तावेज प्रस्तुत किए, उससे पता लगा कि न तो कंपनी एक्ट में इसका कोई रजिस्ट्रेशन कराया गया है, न ही जीएसटी से। नतीजतन, पुलिस ने काल सेंटर और कंपनी के अवैध संचालन की कार्रवाई करते हुए यहां से छह युवक और 13 युवतियों को हिरासत में लिया। इनमें छह युवती हिंदू और सात मुस्लिम हैं। सभी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर गिरफ्तारी की गई।
पुलिस ने कई मोबाइल, सिम, कम्प्यूटर व अन्य उपकरण भी जब्त किए हैं। उनके डाटा की जांच की जा रही है। इस कॉल सेंटर का संचालन पिछले आठ माह से किया जा रहा था। राज्य साइबर सेल की उज्जैन शाखा की डीएसपी लीना मारोठ के अनुसार, कार्रवाई के दौरान जो दस्तावेज मिले हैं, उनमें ब्रोकरेज फर्म का नाम स्वास्तिक इन्वेस्टमेंट एलटीडी (लिमिटेड) दर्ज है। मामले की जांच की जा रही है। वहीं, हिंदू जागरण मंच मालवा प्रांत के कार्यकारिणी सदस्य अनूप किरकिरे का कहना है कि मुस्लिम युवकों द्वारा हिंदू नाम से ऐसी धोखाधड़ी करके लोगों से ठगी और लव जिहाद का सोचा-समझा षड्यंत्र किया जा रहा है।