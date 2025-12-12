मुस्लिम व्यक्ति चला रहा था 'स्वास्तिक' नाम से फर्जी कंपनी, ठगी और लव जिहाद की आशंका पर 19 गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, शाजापुर। अब तक मुस्लिमों द्वारा हिंदू नाम से होटल और रेस्टोरेंट संचालित करके ग्राहकों को अंधेरे में रखने के मामले तो देश के कई हिस्सों में सामने आ चुके हैं, लेकिन अब मुस्लिम व्यक्ति द्वारा फर्जी ब्रोकरेज कंपनी और उसका कॉल सेंटर हिंदू धार्मिक चिह्न स्वास्तिक के नाम से चलाने का मामला सामने आया है।

मध्य प्रदेश के शाजापुर शहर स्थित गिरवर कस्बा में किराए के एक मकान में संचालित स्वास्तिक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के नाम से साहिल मंसूरी द्वारा कॉल सेंटर संचालित होने की शिकायत हिंदू संगठनों ने की तो पुलिस ने छापा मारकर मौके से 19 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जांच में कंपनी अवैध रूप से संचालित पाए जाने पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है।