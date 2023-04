Cheetah Project in MP : श्योपुरl नईदुनिया प्रतिनिधि। नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से कूनो नेशनल पार्क में लाए गए चीतों को अब उनकी पहचान मिल चुकी हैl यह चीते अब भारतीय नामों से पुकारे जाएंगेl चीतों का नामकरण होने की जानकारी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने ट्वीट कर दी है।

Cheetahs named!

On 25th September 2022, PM Shri @narendramodi ji during his #MannKiBaat address asked people to suggest names for cheetahs reintroduced from Namibia and South Africa.

A competition was thus organised.

Happy to share the names of our cheetahs and the winners. pic.twitter.com/KEcO4ujvFH

— Bhupender Yadav (@byadavbjp) April 20, 2023