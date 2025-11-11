श्योपुर कलेक्टर ने दिए सख्त निर्देश, अपराधियों के हथियार लाइसेंस होंगे रद्द

नईदुनिया प्रतिनिधि, श्योपुर। जिले में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने और सार्वजनिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा ने शस्त्र लाइसेंसों की व्यापक समीक्षा के आदेश जारी किए हैं। कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक के माध्यम से सभी थाना प्रभारियों से सात दिन में लाइसेंस धारियों की विस्तृत जानकारी मांगी है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि किन लोगों के पास हथियार हैं और क्या उनमें से कोई अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति तो नहीं।

कलेक्टर अर्पित ने साफ कहा है कि जिले में ऐसा कोई भी व्यक्ति हथियार नहीं रख सकेगा, जिसकी प्रवृत्ति आपराधिक हो या जिसके खिलाफ गंभीर अपराधों के प्रकरण दर्ज हों। उन्होंने कहा कि हथियार आत्मरक्षा के लिए दिए जाते हैं, भय या हिंसा फैलाने के लिए नहीं। सार्वजनिक सुरक्षा सर्वोपरि है, और अपराधी मानसिकता वाले लोगों को इसका अधिकार नहीं दिया जा सकता।

आयुध नियम 2016 के प्रावधानों के अनुसार केवल सुचरित्र और जिम्मेदार नागरिकों को ही शस्त्र अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) जारी की जा सकती है। इसी नियम के तहत अब जिले में प्रत्येक थाने को अपने क्षेत्र के लाइसेंस धारकों की सूची तैयार करने को कहा गया है। इस सूची में प्रत्येक व्यक्ति का पूरा नाम, पिता का नाम, पता, अनुज्ञप्ति क्रमांक, जारी करने की तिथि, वैधता अवधि, शस्त्र का प्रकार और क्रमांक (राइफल, गन, पिस्टल आदि) दर्ज किया जाएगा। इसके साथ ही थाना प्रभारियों को यह भी विवरण देना होगा कि संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध हत्या, हत्या का प्रयास, डकैती, लूट, बलवा, अवैध हथियार, नशीले पदार्थों की तस्करी, महिलाओं के विरुद्ध अपराध या सामाजिक वैमनस्य फैलाने जैसे गंभीर प्रकरण दर्ज हैं या नहीं।