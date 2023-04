MP Shivpuri: शिवपुरी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रविवार देर रात माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की तीन लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। यह पूरा घटनाक्रम वहां मौजूद पुलिस और मीडिया के सामने हुआ। यूपी पुलिस की टीम अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज शिफ्ट करने के दौरान दो बार मध्य प्रदेश के शिवपुरी से होकर गुजरी थी। पहली बार उनका काफिला 27 मार्च को और दूसरी बार 12 अप्रैल को यहां से गुजरा था। दोनों बार अतीक की आंखों में खौफ साफ नजर आ रहा था, इस दौरान उसके परिवार के लोग पुलिस के काफिले के साथ चल रहे थे।

27 मार्च को उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम जब माफिया अतीक अहमद को गुजरात के साबरमती जेल से प्रयागराज ले जा रही थी, उस दौरान अतीक की वैन के सामने अचानक एक मवेशी आ गया था। जिससे वैन पलटते हुए बची थी। इस घटना से अंदर मौजूद अतीक घबरा गया था। हादसे में वैन की टक्कर से मवेशी की मौत हो गई थी। इसके बाद पुलिस का काफिला आगे बढ़ गया।

