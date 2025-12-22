शिवपुरी में आदिवासियों को बनाया जा रहा था ईसाई... हिंदू संगठन के विरोध के बाद जागा प्रशासन, ढहाया चर्च

नईदुनिया प्रतिनिधि, शिवपुरी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में बदरवास तहसील के कुछ गांवों में आदिवासी व भील परिवारों के लोगों का मतांतरण कराए जाने का गंभीर आरोप लगा है। हिंदू संगठनों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी है। उनका कहना है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के बदरवास तहसील में हिंदू संगठनों को आदिवासी व भील परिवारों का मतांतरण कराकर ईसाई बनाने का पता चला। हिंदू संगठन गुढाल डांग गांव पहुंचे। उन्होंने पुलिस, प्रशासन व वन विभाग को इसकी जानकारी दी। टीम ने वहां बन रहा चर्च देखा, तो जो कि अवैध था। उसको तुरंत ही ढहा दिया गया।