    By Digital DeskEdited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Mon, 22 Dec 2025 09:41:19 AM (IST)Updated Date: Mon, 22 Dec 2025 09:41:19 AM (IST)
    शिवपुरी में आदिवासियों को बनाया जा रहा था ईसाई... हिंदू संगठन के विरोध के बाद जागा प्रशासन, ढहाया चर्च
    ईसाई संगठनों पर हिंदू संगठनों का गंभीर आरोप। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. हिंदू संगठनों ने पुलिस, प्रशासन और वन विभाग को सूचना दी।
    2. वन विभाग की जमीन पर अवैध चर्च निर्माण पाया गया।
    3. मौके पर पहुंचकर प्रशासन ने चर्च को तत्काल ढहा दिया।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, शिवपुरी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में बदरवास तहसील के कुछ गांवों में आदिवासी व भील परिवारों के लोगों का मतांतरण कराए जाने का गंभीर आरोप लगा है। हिंदू संगठनों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी है। उनका कहना है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

    मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के बदरवास तहसील में हिंदू संगठनों को आदिवासी व भील परिवारों का मतांतरण कराकर ईसाई बनाने का पता चला। हिंदू संगठन गुढाल डांग गांव पहुंचे। उन्होंने पुलिस, प्रशासन व वन विभाग को इसकी जानकारी दी। टीम ने वहां बन रहा चर्च देखा, तो जो कि अवैध था। उसको तुरंत ही ढहा दिया गया।


    बदरवास थाना प्रभारी रोहित दुबे ने बताया कि विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की शिकायत की थी कि पर मौके सरकारी शिक्षक और पटवारी चर्च बनवाकर मतांतरण करा रहे हैं। मौके पर वन विभाग की जमीन पर अवैध निर्माण पाया गया।

