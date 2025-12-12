शिवपुरी में छोटे भाई ने चुराए बड़े भाई के दो लाख रुपये, वजह जानकर हो जाएंगे हैरान

नईदुनिया प्रतिनिधि, शिवपुरी: इंदार थाना क्षेत्र के ग्राम इंदार में दो लाख रुपये की चोरी का मामला सामने आया, जिसमें खुलासा हुआ कि चोरी किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं बल्कि घर के ही छोटे भाई ने की थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटों में आरोपी तक पहुंच बनाई और उसके कब्जे से पूरी राशि बरामद कर ली। आरोपी के खिलाफ चोरी का प्रकरण दर्ज कर विवेचना प्रारंभ कर दी गई है।

जानकारी के अनुसार, 10 दिसंबर को इंदार निवासी मुकेश कुशवाह ने पुलिस को बताया कि वह मजदूरी कर थोड़े-थोड़े पैसे जोड़कर दो लाख रुपये जमा करता है, जिन्हें वह जरूरतमंद लोगों को ब्याज पर उधार देता है और उसी से अपने परिवार का खर्च चलता है। हाल ही में किसी उधारदार ने उसे रकम लौटाई थी, जो उसने घर के बक्शे में रखी थी। मंगलवार-बुधवार की रात पैसे चोरी हो गए।

चोरी की सूचना पर पुलिस ने जांच की, लेकिन छोटे घर और आसपास सो रहे परिवारजनों को कुछ पता न चलने पर पुलिस को घटना संदिग्ध लगी। संदेह के आधार पर पुलिस ने परिवार से पूछताछ शुरू की और शक मुकेश के छोटे भाई पर्वत पुत्र सूरज सिंह कुशवाह (उम्र 19) पर गया। कड़ाई से पूछताछ करने पर पर्वत ने चोरी की बात स्वीकार कर ली। उसने बताया कि वह शराब और जुआ खेलने का आदी है, जिसके कारण उस पर काफी कर्ज हो गया था। उसे पता था कि बड़े भाई के पास उधारी की वापस आई रकम घर के बक्शे में रखी है। मंगलवार दोपहर, जब घर पर कोई नहीं था, वह पैसे निकालकर खेत की झाड़ियों में छिपा आया। रात में उसने ऐसा माहौल बनाया जिससे लगे कि चोरी बाहरी व्यक्ति ने की है।