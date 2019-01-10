द्वारकाधीश हवेली बिल्डर ने जमा नहीं किया 45 लाख राजस्व, कुर्क होगी संपत्ति

- नोटिस की समय-सीमा भी निकली, अब कार्रवाई तय

भोपाल। नवदुनिया प्रतिनिधि

भोपाल जिले में पदस्थ राजस्व अधिकारी फिर से राजस्व वसूली में जुट गए हैं। बीते दिनों तहसीलदार बैरागढ़ दीपक पाण्डेय ने ग्राम बड़वई स्थित द्वारकाधीश हवेली बिल्डर को बकाया भू-राजस्व की राशि 45 लाख रुपए जमा करने के लिए कुर्की का नोटिस भेजा था। 22 दिसंबर को भेजे गए नोटिस में बकाया राशि जमा करने के लिए समय-सीमा 5 जनवरी तय की गई थी, लेकिन बिल्डर विजय सिंह पिता एमपी सिंह ने यह बकाया राशि समय-सीमा निकल जाने के बाद भी जमा नहीं की है। तहसीलदार दीपक पाण्डेय ने बताया कि आगामी एक दो दिनों में द्वारकाधीश बिल्डर की बड़वई स्थित 0.376 हेक्टेयर भूमि को कुर्क कर राजस्व की वसूली की जाएगी।