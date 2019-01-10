द्वारकाधीश हवेली बिल्डर ने जमा नहीं किया 45 लाख राजस्व, कुर्क होगी संपत्ति

- नोटिस की समय-सीमा भी निकली, अब कार्रवाई तय
भोपाल। नवदुनिया प्रतिनिधि
भोपाल जिले में पदस्थ राजस्व अधिकारी फिर से राजस्व वसूली में जुट गए हैं। बीते दिनों तहसीलदार बैरागढ़ दीपक पाण्डेय ने ग्राम बड़वई स्थित द्वारकाधीश हवेली बिल्डर को बकाया भू-राजस्व की राशि 45 लाख रुपए जमा करने के लिए कुर्की का नोटिस भेजा था। 22 दिसंबर को भेजे गए नोटिस में बकाया राशि जमा करने के लिए समय-सीमा 5 जनवरी तय की गई थी, लेकिन बिल्डर विजय सिंह पिता एमपी सिंह ने यह बकाया राशि समय-सीमा निकल जाने के बाद भी जमा नहीं की है। तहसीलदार दीपक पाण्डेय ने बताया कि आगामी एक दो दिनों में द्वारकाधीश बिल्डर की बड़वई स्थित 0.376 हेक्टेयर भूमि को कुर्क कर राजस्व की वसूली की जाएगी।
यहां वर्तमान में बिल्डर कॉलोनी विकसित कर रहा है, उसमें जो भी प्लॉट या मकान खाली पड़े हैं, उन्हें कुर्क किया जाएगा। बता दें कि बड़वई के खसरा क्रमांक- 425/1/2, रकबा 0.376 हेक्टेयर भूमि पर बिल्डर कॉलोनी विकसित कर रहा है। यही नहीं बिल्डर ने कई साल से बकाया भू-भाटक व प्रीमियम जमा नहीं किया है। यह 10 प्रतिशत शमन शुल्क के साथ बढ़कर 45 लाख 63 हजार 491 रुपए हो गया है।