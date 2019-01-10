मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    द्वारकाधीश हवेली बिल्डर ने जमा नहीं किया 45 लाख राजस्व, कुर्क होगी संपत्ति

    - नोटिस की समय-सीमा भी निकली, अब कार्रवाई तय भोपाल। नवदुनिया प्रतिनिधि भोपाल जिले में पदस्थ राजस्व अधिकारी फिर से राजस्व वसूली में जुट गए हैं। बीते दिनों तहसीलदार बैरागढ़ दीपक पाण्डेय ने ग्राम बड़वई स्थित द्वारकाधीश हवेली बिल्डर को बकाया भू-राजस्व की राशि 45 लाख रुपए जमा करने के लिए कुर्की का नोटिस भेजा था। 22 दिसंबर को भेजे गए नोटिस में ब

    By
    Edited By:
    Publish Date: Thu, 10 Jan 2019 04:11:27 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 10 Jan 2019 04:11:27 AM (IST)
    द्वारकाधीश हवेली बिल्डर ने जमा नहीं किया 45 लाख राजस्व, कुर्क होगी संपत्ति

    - नोटिस की समय-सीमा भी निकली, अब कार्रवाई तय

    भोपाल। नवदुनिया प्रतिनिधि

    भोपाल जिले में पदस्थ राजस्व अधिकारी फिर से राजस्व वसूली में जुट गए हैं। बीते दिनों तहसीलदार बैरागढ़ दीपक पाण्डेय ने ग्राम बड़वई स्थित द्वारकाधीश हवेली बिल्डर को बकाया भू-राजस्व की राशि 45 लाख रुपए जमा करने के लिए कुर्की का नोटिस भेजा था। 22 दिसंबर को भेजे गए नोटिस में बकाया राशि जमा करने के लिए समय-सीमा 5 जनवरी तय की गई थी, लेकिन बिल्डर विजय सिंह पिता एमपी सिंह ने यह बकाया राशि समय-सीमा निकल जाने के बाद भी जमा नहीं की है। तहसीलदार दीपक पाण्डेय ने बताया कि आगामी एक दो दिनों में द्वारकाधीश बिल्डर की बड़वई स्थित 0.376 हेक्टेयर भूमि को कुर्क कर राजस्व की वसूली की जाएगी।

    यहां वर्तमान में बिल्डर कॉलोनी विकसित कर रहा है, उसमें जो भी प्लॉट या मकान खाली पड़े हैं, उन्हें कुर्क किया जाएगा। बता दें कि बड़वई के खसरा क्रमांक- 425/1/2, रकबा 0.376 हेक्टेयर भूमि पर बिल्डर कॉलोनी विकसित कर रहा है। यही नहीं बिल्डर ने कई साल से बकाया भू-भाटक व प्रीमियम जमा नहीं किया है। यह 10 प्रतिशत शमन शुल्क के साथ बढ़कर 45 लाख 63 हजार 491 रुपए हो गया है।


    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.