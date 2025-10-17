MP में नाबालिग से दुष्कर्म के बाद मतांतरण का दबाव, आरोपी और जीजा शाहरुख खान गिरफ्तार

मेरी खबरें
    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Fri, 17 Oct 2025 07:28:22 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 17 Oct 2025 07:28:22 AM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, टीकमगढ़। टीकमगढ़ जिले में एक माह के अंदर ही मुस्लिम लड़कों द्वारा हिंदू बच्चियों के साथ दुष्कर्म, मतांतरण, लव जिहाद के तीन मामले सामने आए हैं। नया मामला एक 17 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देते हुए मतांतरण के लिए दबाव बनाने का है। पुलिस ने नाबालिग की शिकायत पर चार लोगों के विरुद्ध दुष्कर्म के साथ ही मतांतरण और एससी-एसटी एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया किया है।

    कपड़े बेचने का काम करता है आरोपी जाबिर

    साथ ही मुख्य आरोपित जाबिर और उसके जीजा शाहरुख खान को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। वहीं, आरोपित का पिता अब्बू खान और मामा अभी फरार हैं। कोतवाली थाना टीआइ बृजेंद्र चाचौदिया ने बताया कि क्षेत्र में रहने वाली एक 17 वर्षीय नाबालिग ने अपने माता-पिता के साथ कोतवाली पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। इसमें बताया गया है कि आरोपित जाबिर खान निवासी रानीपुर जिला झांसी उत्तर प्रदेश जो कि कपड़े बेचने का काम करता है, वह यहां आकर किराए के मकान में रह रहा था।


    मांग में सिंदूर भरा फिर पहनाया मंगलसूत्र

    इस दौरान नाबालिक किशोरी की बात दो वर्ष पहले जाबिर से शुरू हुई और उसने एक मोबाइल भी नाबालिग को दिया। तीन अक्टूबर को जाबिर और उसके जीजा शाहरुख खान ने मतांतरण का दबाव बनाया और जान से मारने की धमकी देकर अपने साथ रोहतक ले गया। बाद में वापस आया और वहां पर मांग में सिंदूर भरने के साथ ही मंगलसूत्र भी जाबिर ने पहना दिया। आरोपित ने पिता अब्बू खान को बुलाया और वहां से पिता ने जाबिर और नाबालिग को छतरपुर में आरोपित के मामा के यहां भेज दिया।

    नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात

    चार दिन तक आरोपित अपने मामा के यहां नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। फिर पुलिस के आने का अंदेशा होने के बात कह कर वापस रानीपुर यूपी भेज दिया। इस दौरान मौका पाकर नाबालिग वहां से भाग आई। फिर पूरी घटना अपने माता-पिता को बताई। पुलिस ने शिकायत के बाद दुष्कर्म की धाराओं के साथ ही एससी-एसटी और मप्र धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धाराओं में मामला दर्ज कर दो आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जबकि आरोपित के पिता और मामा अभी फरार हैं।

