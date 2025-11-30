मुख्यमंत्री मोहन यादव आज अपने बेटे की शादी के साथ 21 कन्याओं का करेंगे सामूहिक विवाह

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव रविवार को अपने पुत्र अभिमन्यु संग इशिता के विवाह को सामाजिक उत्सव का रूप देते हुए 21 कन्याओं का सामूहिक विवाह कराएंगे। विवाह पूर्व शनिवार को परिवार के सदस्यों ने पारंपरिक रस्में उत्साह के साथ निभाईं, जिनमें माता पूजन, मंडप, लग्न और ममेरा की रस्में शामिल रहीं। देर शाम, होटल अथर्व में आयोजित महिला संगीत में मुख्यमंत्री सहित उनके भाई नंदलाल यादव, नारायण यादव, बहन कलावती यादव ने परिवार के सदस्यों के साथ जमकर नृत्य किया।

ज्ञात रहे कि सामूहिक विवाह में शामिल 21 कन्याओं की संपूर्ण जिम्मेदारी यादव परिवार स्वयं वहन करेगा, जिसमें कन्यादान सामग्री, गृहस्थी उपहार और विवाह का पूरा खर्च शामिल है। सामाजिक समावेशिता इसका प्रमुख आधार है। वधुओं में 14 ओबीसी, 4 सामान्य, 5 एससी और 1 एसटी समुदाय की हैं, जबकि वरों में 12 ओबीसी, 6 सामान्य और 6 एससी वर्ग के युवक शामिल हैं। सभी परिवार अपने घरों में परंपरागत रस्में निभाकर समारोह स्थल पर पहुंचे।