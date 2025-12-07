10 के नोटों के नंबर को 500 रुपये के नकली नोटों पर छापा, फिर इसी से खरीदने वाले थे ड्रग्स

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। उज्जैन की चिमनगंज पुलिस ने नकली नोट छापने व बाजार में चलाने वाले रैकेट के दो आरोपितों से पुलिस को महत्वपूर्ण जानकारियां मिल रही है। पूछताछ में दोनों ने स्वीकारा कि वह नकली नोटों से ड्रग्स की खरीदी करना चाहते थे। हीरामिल की चाल निवासी एक युवक को भी लाखों रुपये के नकली नोट खपाने के लिए दिए थे। पुलिस उसकी भी तलाश कर रही है। वहीं इंदौर निवासी फरार आरोपित की गिरफ्तारी के लिए कई जगह दबिश दी जा रही है।

बता दें कि चिमनगंज पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर पांड्याखेडी ब्रिज के नीचे से दो लोगों को गिरफ्तार किया था। दोनों के पास से पुलिस को साढ़े 17 लाख रुपये के पांच-पांच सौ रुपये के नकली नोट बरामद किए थे। दोनों आरोपितों ने अपने नाम हिमांशु उर्फ चीनू पुत्र राजेश गोसर उम्र 26 साल निवासी शिव मंदिर के सामने गउघाट रेलवे कॉलोनी, दीपेश पुत्र अनोखीलाल चौहान उम्र 22 साल निवासी शिवगंगा सिटी हाटकेश्वर कालोनी के पीछे बताए थे।