उज्जैन में महाकाल के दर्शन को पहुंचे पूर्व क्रिकेटर श्रीकांत, भस्म आरती में शामिल होकर लिया आशीर्वाद

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। श्री महाकालेश्वर मंदिर में सोमवार सुबह आयोजित भस्म आरती में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी कृष्णमाचारी श्रीकांत शामिल हुए। उन्होंने भगवान महाकाल के दर्शन कर पूजा-अर्चना की और सुख-समृद्धि की कामना की।
#WATCH | Ujjain, Madhya Pradesh | Former cricketer Krishnamachari Srikkanth attends the Bhasma Aarti at the Shree Mahakaleshwar Temple. pic.twitter.com/zAMTZvnMcA
— ANI (@ANI) October 27, 2025
श्रीकांत भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज और 1983 विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने 1989 में पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम की कप्तानी भी की थी। क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद वे बतौर कमेंटेटर और चयन समिति के अध्यक्ष की भूमिका निभा चुके हैं।
इसे भी पढ़ें- MP Weather Update: छठ पर बदलेगा आज मौसम का मिजाज, इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम सहित प्रदेश के इन इलाकों में होगी झमाझम बारिश