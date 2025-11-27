उज्जैन में लव जिहाद... भोपाल की युवती से हिंदू बनकर की दोस्ती, होटल में दुष्कर्म

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। महाकाल मंदिर के समीप होटल न्यू परी पैलेस के संचालक ने भोपाल में रहकर पढ़ाई कर रही एक युवती से हिंदू बनकर दोस्ती की। इसके बाद उसे झांसा देकर उज्जैन बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। जानकारी लगने पर हिंदूवादी संगठन के लोग पहुंचे और आरोपित को पकड़कर पुलिस सौंपा। आरोपित राजगढ़ का रहने वाला है, उसने यहां किराए पर होटल ली थी। बगैर आइडी यात्री ठहराने व अन्य गड़बड़ी मिलने पर देर शाम को होटल सील कर दी।

भोपाल में पढ़ाई करती है युवती पुलिस ने बताया कि महाकाल मंदिर के समीप कोट मोहल्ला में मोहम्मद इरफान की होटल न्यू परी है। जिसे अब्दुल बारीक पुत्र गुल्लू खां उम्र 52 वर्ष निवासी आदर्श नगर सारंगपुर राजगढ़ ने किराए पर लिया था। होटल उसका पुत्र समीर संचालित करता है। मूल रूप से महाराष्ट्र निवासी युवती पांच साल से भोपाल में रहकर पढ़ाई कर रही है। युवती एक साल पूर्व भोपाल से अपने दोस्तों के साथ उज्जैन आई थी। यहां वह कोट मोहल्ला में होटल न्यू परी में ठहरी थी। यहां समीर ने उससे मोबाइल नंबर ले लिया था।