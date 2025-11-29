उज्जैन में हिंदू लड़की से दुष्कर्म करने वाला गिरफ्तार; हिंदूवादी संगठन ने पकड़कर पुलिस को सौंपा

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। महाकाल मंदिर के समीप होटल न्यू परी पैलेस के संचालक ने भोपाल में रहकर पढ़ाई कर रही युवती से हिंदू बनकर दोस्ती की थी। इसके बाद उसे झांसा देकर उज्जैन बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया था। जानकारी लगने पर हिंदूवादी संगठन के लोग पहुंचे और आरोपित को पकड़कर पुलिस को सौंपा।

आरोपित राजगढ़ का रहने वाला है, जिसने यहां किराये पर होटल लिया है। बता दें कि महाकाल मंदिर के समीप कोट मोहल्ला में मोहम्मद इरफान का होटल न्यू परी है। इसे अब्दुल बारीक निवासी आदर्श नगर सारंगपुर, राजगढ़ ने किराए पर लिया है। होटल उसका पुत्र समीर संचालित करता है।