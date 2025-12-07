Ujjain News: नीलगंगा सरोवर के पास अवैध निर्माण पर NGT सख्त, प्रतिवादियों को भेजा नोटिस; 2018 में चल चुका है बुलडोजर

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन: धर्मनगरी उज्जैन के प्राचीन और पवित्र नीलगंगा सरोवर के किनारे दोबारा शुरू हुए अवैध पक्के निर्माण (दीवार आदि) पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने कड़ा रुख अपनाया है। शिकायत के बाद एनजीटी की ओर प्रतिवादियों को नोटिस भेजा गया है।

आवेदकों की शिकायत और तस्वीरों की पुष्टि के बाद, एनजीटी ने सुनवाई में सभी प्रतिवादियों को न केवल नोटिस जारी किए, बल्कि उन्हें 25 फरवरी 2026 को होने वाली अगली सुनवाई से कम से कम एक सप्ताह पहले अपना विस्तृत जवाब अनिवार्य रूप से दाखिल करने का निर्देश दिया। यह कार्रवाई उन स्थानीय भू-माफियाओं और सरकारी तंत्र की मिलीभगत पर बड़ा सवाल खड़ा करती है, जिन्होंने 17 अगस्त 2018 के सख्त आदेशों को भी दरकिनार कर दिया।

2018 में चला था बुलडोजर यह मामला पहली बार 2018 में तब सुर्खियों में आया था, जब आवेदक कुलदीप सिंह परिहार ने निर्माण को चुनौती दी थी। तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट ने प्रमाणित किया था कि निर्माण गतिविधियां तालाब की पारिस्थितिक संवेदनशील सीमा का उल्लंघन करते हुए जल क्षेत्र से मात्र 9 मीटर की दूरी पर थीं। उस समय, एनजीटी ने इन निर्माणों को ‘लीड इन लीज शर्तों का उल्लंघन’ मानते हुए अवैध घोषित किया था। इसके बाद, प्रशासन ने व्यापक कार्रवाई करते हुए 26 निर्माणों को ध्वस्त किया और अवैध कब्जों को मुक्त कराया था। एनजीटी ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि भविष्य में इस क्षेत्र में किसी भी तरह के निर्माण की अनुमति न दी जाए।