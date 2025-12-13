उज्जैन में ‘शनि लोक’ को हरी झंडी, 140 करोड़ से निखरेगा विक्रम संवत का उद्गम स्थल

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन: उज्जैन में स्थित त्रिवेणी शनि मंदिर को विश्वस्तरीय स्वरूप देने के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने 140 करोड़ रुपये की ‘शनि लोक निर्माण परियोजना’ को मंजूरी दे दी है। विक्रम संवत के उद्गम स्थल के रूप में प्रसिद्ध यह प्राचीन तीर्थस्थल अब महाकाल महालोक की तर्ज पर विश्वस्तरीय स्वरूप में विकसित होगा।

शनि उपासना, त्रिवेणी घाट और शिप्रा तट को समाहित करते हुए उज्जैन में दूसरा बड़ा धार्मिक कारिडोर आकार लेगा, जो शहर की आध्यात्मिक प्रतिष्ठा, पर्यटन क्षमता और आर्थिक विकास को नई ऊंचाई देगा। यह परियोजना सिंहस्थ–2028 की तैयारियों में एक निर्णायक कदम मानी जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को ये जानकारी मीडिया से साझा की।

यहां भगवान शनि को शिव स्वरूप में प्रस्तुत किया गया मालूम हो कि इंदौर रोड स्थित त्रिवेणी शनि मंदिर लगभग 21100 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला है। मान्यता है कि इसकी स्थापना स्वयं सम्राट विक्रमादित्य ने की थी और इसी पवित्र स्थल से विक्रम संवत की शुरुआत (Vikram Samvat origin place) मानी जाती है। यह देश का पहला ऐसा शनि मंदिर है, जहां भगवान शनि को शिव स्वरूप में प्रतिष्ठित किया गया है। हर शनि अमावस्या पर यहां पांच क्विंटल से अधिक तेल का अभिषेक होता है, जिससे मंदिर की आस्था और आकर्षण दोनों बढ़ते हैं। नया ‘शनि लोक’ धार्मिक विकास के साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी गति देगा। महाकाल महालोक के लोकार्पण के बाद 2022 से अब तक सात करोड़ से अधिक श्रद्धालु उज्जैन पहुंचे, जिससे होटल, परिवहन, रोजगार और व्यापार क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज हुई।