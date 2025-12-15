Part Time Job का झांसा देकर हरियाणा के सरकारी कर्मचारी से लाखों की ठगी, उज्जैन से 3 गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन: हरियाणा के सिरसा जिले के सदर डबवाली थाना क्षेत्र में एक सरकारी कर्मचारी के साथ लाखों की ठगी की गई थी। मामले में उज्जैन जिले के तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस हरियाणा के लिए रवाना हो गई।

पुलिस ने बताया कि हरियाणा के सिरसा जिले के डबवाली में ऑनलाइन निवेश के नाम पर लाखों की ठगी की गई थी। साइबर ठगाें ने वहां एक सरकारी कर्मचारी को पार्ट टाइम जॉब का झांसा देकर साढ़े 10 लाख रुपये की चपत लगा दी थी। कर्मचारी ने शिकायत की थी कि सितंबर में इंटरनेट मीडिया टेलीग्राम एप पर एक मैसेज मिला था। जिसमें पार्ट टाइम जाब करने व टास्क पूरा कर रुपये कमाने का ऑफर दिया गया था।