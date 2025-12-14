मेरी खबरें
    उज्जैन के नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती युवक की संदिग्ध मौत, शरीर पर मिले चोट के निशान

    उज्जैन के नवमानस नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती एक युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई, परिजनों को उसके शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। केंद्र से युवक की तबीयत बिगड़ने की बात परिजनों को फोन पर बताई गई थी और आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराने की बात कही गई। जब तक परिजन पहुंचे तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।

    By Digital Desk
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sun, 14 Dec 2025 12:58:37 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 14 Dec 2025 01:05:24 PM (IST)
    पीएम रूम के बाहर गमगीन खड़े स्वजन व परिचित, दूसरी तस्वीर हरीश की।

    HighLights

    1. स्वजन ने मारपीट कर हत्या करने का आरोप लगाया
    2. इलाज के लिए आरडी गार्डी अस्पताल में भर्ती करवाया
    3. पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद कराया पोस्टमार्टम

    नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। मंगलनाथ मार्ग स्थित नवमानस नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती युवक की संदिग्ध मौत हो गई। केंद्र के कर्मचारियों ने युवक को शुक्रवार रात को आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया था। जहां से परिवार शव को घर ले गया था। अंतिम संस्कार की तैयारी के दौरान शव पर चोट के निशान दिखाई दिए थे। जिसके बाद स्वजन ने मारपीट कर हत्या का आरोप लगाया है। जीवाजीगंज पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम करवाया है।

    पुलिस ने बताया कि हरीश पुत्र ग्यारसीलाल निर्मल उम्र 40 वर्ष निवासी शंकरपुर मक्सी रोड बिल्डिंग मटेरियल का काम करता है। नशे की लत के कारण स्वजन ने हरीश को छह दिन पहले मंगलनाथ मार्ग स्थित नवमानस नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करवाया था। तीन दिन पूर्व हरीश के पिता नशा मुक्ति केंद्र पहुंचे थे। जहां उन्होंने पुत्र हरीश को नित्य उपयोग की सामग्री दी थी। हरीश ने उन्हें ठीक होने की बात कही थी। इसके बाद पिता वापस घर लौट गए थे।


    शुक्रवार रात को नशा मुक्ति केंद्र से हरीश के पिता को फोन किया गया था, केंद्र कर्मचारियों ने बताया कि हरीश की तबीयत खराब है। उपचार के लिए हरीश को आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। स्वजन रात को ही आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज पहुंच गए थे। हालांकि तब तक हरीश की मौत हो चुकी थी। देर रात को स्वजन हरीश का शव लेकर घर चले गए थे।

    शनिवार सुबह मृतक हरीश का अंतिम संस्कार करने की तैयारी की जा रही थी। शव पर चोट के निशान मिलने पर स्वजन सकते में आ गए। जिसके बाद स्वजन ने पुलिस को सूचना दी थी। स्वजन का आरोप है कि केंद्र में हरीश के साथ मारपीट की गई थी। जिससे उसकी मौत हुई है। हत्या के आरोप को लेकर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया है। पीएम रिपोर्ट मिलने के बाद केंद्र संचालक व कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

    नशा मुक्ति केंद्र के तीन कमरों में भर्ती 50 लोग

    हत्या के आरोपों को लेकर शनिवार देर शाम को जीवाजीगंज थाना प्रभारी विवेक कनोड़िया जांच के लिए नशा मुक्ति केंद्र पहुंचे थे। जहां उन्होंने केंद्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की है। टीआई कनोडिया ने बताया कि केंद्र में 50 लोगों को नशा मुक्ति के लिए भर्ती रखा गया है। केंद्र में तीन कमरे व एक हॉल है। फुटेज की जांच की जा रही है। फुटेज खंगालने व पीएम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा केंद्र के संचालन के दस्तावेज भी खंगाले जा रहे हैं।

