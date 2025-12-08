उमरिया जिले में घुनघुटी और कछरवार रोड पर दो बड़े सड़क हादसे, ट्रक में फंसा ड्राइवर

नईदुनिया प्रतिनिधि, उमरिया। बीती रात उमरिया जिले में दो बड़े सड़क हादसे होने की जानकारी सामने आई है। एक हादसा घुनघुटी में हुआ जबकि दूसरा कछरवार में। पाली थाना अंतर्गत घुनघुटी में रविवार- सोमवार की दरमियानी रात लगभग 3 बजे एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ। हादसा इतना भयावह था कि एक ट्रक का चालक केबिन में बुरी तरह फंस गया और कई घंटों की मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला जा सका।

जानकारी के अनुसार दुर्घटनाग्रस्त ट्रक में गिट्टी लोड है और वह उत्तर प्रदेश से बुढ़ार की ओर जा रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे खड़े दूसरे ट्रक को जोरदार टक्कर मार दी,जिससे आगे वाला ट्रक आधा दब गया और चालक केबिन में बुरी तरह फंस गया।

ड्राइवर को निकालने का प्रयास हादसे का शोर सुनते ही आसपास के लोग मौके पर जमा हुए और तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और रातभर जेसीबी सहित अन्य वाहनों की मदद से चालक को निकालने का प्रयास करती रही, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दुर्घटनाग्रस्त ट्रक का चालक अर्जुन यादव, निवासी जिला मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश बताया जा रहा है, जो हादसे के बाद से ही केबिन में फंसा हुआ है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने क्रेन एवं भारी मशीनरी की मदद से राहत कार्य तेज किया तब चालक को निकाला जा सका। मौके पर पुलिस बल एवम 108 एम्बुलेंस तैनात रही। बचाव दल लगातार कोशिश करता रहा कि घायल चालक को जल्द से जल्द बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया जा सके।