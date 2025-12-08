उमरिया जिले में घुनघुटी और कछरवार रोड पर दो बड़े सड़क हादसे, ट्रक में फंसा ड्राइवर

नईदुनिया प्रतिनिधि, उमरिया। बीती रात उमरिया जिले में दो बड़े सड़क हादसे होने की जानकारी सामने आई है। एक हादसा घुनघुटी में हुआ जबकि दूसरा कछरवार में। पाली थाना अंतर्गत घुनघुटी में रविवार- सोमवार की दरमियानी रात लगभग 3 बजे एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ। हादसा इतना भयावह था कि एक ट्रक का चालक केबिन में बुरी तरह फंस गया और कई घंटों की मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला जा सका।
जानकारी के अनुसार दुर्घटनाग्रस्त ट्रक में गिट्टी लोड है और वह उत्तर प्रदेश से बुढ़ार की ओर जा रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे खड़े दूसरे ट्रक को जोरदार टक्कर मार दी,जिससे आगे वाला ट्रक आधा दब गया और चालक केबिन में बुरी तरह फंस गया।
हादसे का शोर सुनते ही आसपास के लोग मौके पर जमा हुए और तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और रातभर जेसीबी सहित अन्य वाहनों की मदद से चालक को निकालने का प्रयास करती रही, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार दुर्घटनाग्रस्त ट्रक का चालक अर्जुन यादव, निवासी जिला मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश बताया जा रहा है, जो हादसे के बाद से ही केबिन में फंसा हुआ है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने क्रेन एवं भारी मशीनरी की मदद से राहत कार्य तेज किया तब चालक को निकाला जा सका। मौके पर पुलिस बल एवम 108 एम्बुलेंस तैनात रही। बचाव दल लगातार कोशिश करता रहा कि घायल चालक को जल्द से जल्द बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया जा सके।
कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत कछरवार रोड पर रविवार देर रात एक गंभीर सड़क हादसा हुआ, जिसमें ग्राम कछरवार निवासी व्यापारी महाजन सेन एवं उनके भाई भगवान दास सेन गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों भाई उमरिया में स्थित अपनी दुकान बंद कर बाइक से अपने गांव लौट रहे थे। जानकारी के अनुसार, जब वे कछरा टोला के पास पहुंचे, तभी पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार एवं अनियंत्रित चारपहिया वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी।
टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों भाई सड़क पर दूर तक जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने बिना देर किए मानवीयता दिखाते हुए तुरंत दोनों घायलों को उठाकर जिला अस्पताल उमरिया पहुंचाया, जहां डॉक्टरों की देखरेख में दोनों का उपचार जारी है। अस्पताल सूत्रों के अनुसार, दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है, हालांकि चिकित्सक लगातार निगरानी में हैं।
हादसे के बाद कार में सवार चालक और उसके सहयात्री मौके से फरार हो गए, जबकि टक्कर के बाद वाहन अनियंत्रित होकर पास के एक नाले में जा फंसा। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है और फरार आरोपी ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कछरवार रोड पर रात के समय तेज रफ्तार वाहनों के कारण दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम की ज़रूरत है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।