जैन संत पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले विदिशा के आरोपित को छत्तीसगढ़ पुलिस ने किया गिरफ्तार

नवदुनिया प्रतिनिधि, विदिशा। भारतवर्ष दिगंबर जैन महासभा के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष गजेंद्र जैन को फोन पर अपशब्द कहने वाले शहर के किरी मोहल्ला निवासी अनुभव लड्ढा को छत्तीसगढ़ पुलिस ने शहर की पुलिस के सहयोग से रविवार को गिरफ्तार कर लिया है। मालूम हो, एक सप्ताह पहले गजेंद्र जैन को एक अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर आचार्यश्री विद्यासागर महाराज के प्रति अशोभनीय और आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।

फोन नंबर विदिशा निवासी अनुभव लड्ढा का पाया गया मामले की जांच में फोन नंबर विदिशा निवासी अनुभव लड्ढा का पाया गया, जिसके बाद छत्तीसगढ़ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन के मार्गदर्शन में पुलिस टीम ने उसे विदिशा से गिरफ्तार किया। सकल जैन समाज के अध्यक्ष बसंत जैन ने विदिशा पुलिस और छत्तीसगढ़ के कुनकुरी थाना पुलिस के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है।