जैन संत पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले विदिशा के आरोपित को छत्तीसगढ़ पुलिस ने किया गिरफ्तार
MP News: भारतवर्ष दिगंबर जैन महासभा के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष गजेंद्र जैन को फोन पर अपशब्द कहने वाले शहर के किरी मोहल्ला निवासी अनुभव लड्ढा को छत्तीसगढ़ पुलिस ने शहर की पुलिस के सहयोग से रविवार को गिरफ्तार कर लिया है।
Publish Date: Sun, 07 Dec 2025 12:17:36 PM (IST)
Updated Date: Sun, 07 Dec 2025 12:20:42 PM (IST)
जैन संत पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाला विदिशा का आरोपित गिरफ्तार। सांकेतिक फोटो।
HighLights
- शहर के किरी मोहल्ला निवासी अनुभव लड्ढा को किया गिरफ्तार
- जैन समाज ने आरोपित के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की
- जैन समाज बोला, न्यायिक प्रक्रियाओं में पूर्ण सहयोग करेंगे
नवदुनिया प्रतिनिधि, विदिशा। भारतवर्ष दिगंबर जैन महासभा के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष गजेंद्र जैन को फोन पर अपशब्द कहने वाले शहर के किरी मोहल्ला निवासी अनुभव लड्ढा को छत्तीसगढ़ पुलिस ने शहर की पुलिस के सहयोग से रविवार को गिरफ्तार कर लिया है। मालूम हो, एक सप्ताह पहले गजेंद्र जैन को एक अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर आचार्यश्री विद्यासागर महाराज के प्रति अशोभनीय और आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।
फोन नंबर विदिशा निवासी अनुभव लड्ढा का पाया गया
मामले की जांच में फोन नंबर विदिशा निवासी अनुभव लड्ढा का पाया गया, जिसके बाद छत्तीसगढ़ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन के मार्गदर्शन में पुलिस टीम ने उसे विदिशा से गिरफ्तार किया। सकल जैन समाज के अध्यक्ष बसंत जैन ने विदिशा पुलिस और छत्तीसगढ़ के कुनकुरी थाना पुलिस के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है।
उन्होंने कहा कि विदिशा धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान वाला नगर है, जहां जैन और जैनेत्तर समाज आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज को भगवान स्वरूप मानते हैं। ऐसे में आरोपित द्वारा राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी से फोन पर अश्लील भाषा में बातचीत करना सामाजिक सौहार्द को ठेस पहुंचाने वाला कृत्य है।
जैन समाज ने कठोर कार्रवाई की मांग की
जैन समाज ने आरोपी की कड़ी निंदा करते हुए कठोर कार्रवाई की मांग की है। समाज के महामंत्री पदम जैन एडवोकेट, वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉ. शांतिमल पीतलिया, उपाध्यक्ष अतुल शाह और प्रवक्ता अविनाश जैन ने कहा कि यह कृत्य समाज की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला है और आरोपित को कठोर दंड मिलना आवश्यक है, ताकि भविष्य में कोई व्यक्ति ऐसी निंदनीय हरकत करने का साहस न कर सके।
समाज के प्रवक्ता अविनाश जैन ने बताया कि समाज इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रहा है और न्यायिक प्रक्रियाओं में पूर्ण सहयोग करेगा।
6 सितंबर को भी हुई थी ऐसी घटना
इस वर्ष 6 सितंबर को फेसबुक पर एक वीडियो देखा गया था, जिसमें जैनाचार्य विद्यासागर महाराज के खिलाफ अभद्र टिप्पणी लिखी गई थी। इस पोस्ट पर सौरभ जैन ने आरोपित अरविंद जैन (अजमेरा) को रिप्लाई में लिखा कि आपकी पोस्ट घटिया मानसिकता को दर्शाती है। इसके बाद जब आरोपित को फोन पर समझाने की कोशिश की गई तो उसने धमकी दी और अवैध राशि की मांग की थी।