विदिशा में एक्सपायर्ड सीरप पिलाने से शिशु की मौत, डाॅक्टर अजीजुद्दीन के क्लीनिक से बड़ी मात्रा में खराब दवाएं मिली

नईदुनिया प्रतिनिधि, विदिशा। सिरोंज के छोटा बाजार स्थित देहली क्लीनिक में इलाज के दौरान डाॅक्टर ने छह माह के शिशु को ऐसी दवा दी जिसके उपयोग की समयसीमा एक साल पहले खत्म हो गई थी। दवा पीने के बाद बच्चे की मौत हो गई। स्वजन की शिकायत पर प्रशासन ने क्लीनिक को सील कर डाॅक्टर को हिरासत में लिया है। लिधौड़ा गांव निवासी अनिल अहिरवार अपने छह महीने के बेटे हर्षित को लेकर देहली क्लीनिक पहुंचे थे।

यहां डॉक्‍टर अजीजुद्दीन ने बच्चे को कुछ दवाएं और एक सीरप देकर घर भेज दिया। घर पहुंचकर जब दवा दी गई तो बच्चा बेसुध होने लगा। स्वजन उसे दोबारा क्लीनिक लाए। इस दौरान डाॅक्टर ने बच्चे को एक्सपायर हो चुकी रोगन काहू सीरप पिला दी।