    By Ajay Jain
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Fri, 28 Nov 2025 09:52:01 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 28 Nov 2025 09:58:37 PM (IST)
    संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का विदिशा में और अंडमान एक्सप्रेस का सांची में हुआ स्टापेज
    रेल यात्रियों को सुविधा।

    HighLights

    1. संपर्क क्रांति और सांची में अंडमान एक्सप्रेस ट्रेन के स्टॉपेज को मंजूरी दे दी है।
    2. यात्रियों को सीधे कर्नाटक और वैष्णो देवी के लिए सीधे ट्रेन उपलब्ध हो जाएगी।
    3. संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के ठहराव की मांग सांसद ने रेल मंत्री तक पहुंचाई थी।

    नवदुनिया प्रतिनिधि, विदिशा। केंद्रीय कृषि मंत्री और क्षेत्र के सांसद शिवराज सिंह चौहान के आग्रह पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विदिशा रेलवे स्टेशन पर संपर्क क्रांति और सांची में अंडमान एक्सप्रेस ट्रेन के स्टॉपेज को मंजूरी दे दी है। इन दोनों ट्रेनों के स्टॉपेज से यात्रियों को सीधे कर्नाटक और वैष्णो देवी की यात्रा के लिए सीधे ट्रेन उपलब्ध हो जाएगी।

    naidunia_image

    स्थानीय विधायक मुकेश टंडन ने बताया कि उन्होंने संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के ठहराव की मांग सांसद के माध्यम से रेल मंत्री तक पहुंचाई थी। क्षेत्र की जरूरत और जनता की मांग का संज्ञान लेते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा ठहराव की मंजूरी प्रदान की गई है। विधायक ने सांसद शिवराज सिंह चौहान और रेल मंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संपर्क क्रांति जैसी महत्वपूर्ण ट्रेन के रुकने से विदिशा के यात्रियों को विशेषकर दक्षिण भारत की ओर यात्रा करने वालों को सीधी सुविधा मिलेगी।


    naidunia_image

    • मालूम हो, यशवंतपुर हजरत निजामुद्दीन कर्नाटक संपर्क क्रांति एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 12629/ 12630 सप्ताह में दो दिन चलती है।

    • दिल्ली से भोपाल जाते समय यह ट्रेन बुधवार और गुरुवार को शाम 5.36 बजे विदिशा आयेगी।

    • वहीं भोपाल से दिल्ली जाते समय यह ट्रेन मंगलवार और गुरुवार को रात 12: 56 बजे विदिशा पहुंचेगी।

    • इसी तरह एमजीआर चेन्नई सेंट्रल – श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा अंडमान एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 16031/16032 सप्ताह में तीन दिन चलती है।

    • सोमवार, गुरुवार और शुक्रवार को भोपाल से वैष्णोदेवी जाने के लिए यह ट्रेन सुबह 9: 53 बजे सांची में रुकेगीं। वहीं रविवार, सोमवार और गुरुवार को वैष्णो देवी से भोपाल जाते समय यह ट्रेन सांची में रात 1: 33 बजे पहुंचेगी।

    • रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य डा. कमलेश सेन ने इन ट्रेनों के स्टॉपेज के लिए विधायक मुकेश टंडन और केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि अब भोपाल– बीना मेमू ट्रेन में कोच संख्या बढ़ाने के लिए भी प्रयास की जरूरत है।

  • रेलवे ने इस ट्रेन में 12 कोच के बदले आठ कोच कर दिए है। जिसके कारण यात्रियों को काफी दिक्कतें हो रही है।

