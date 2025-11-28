संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का विदिशा में और अंडमान एक्सप्रेस का सांची में हुआ स्टापेज

नवदुनिया प्रतिनिधि, विदिशा। केंद्रीय कृषि मंत्री और क्षेत्र के सांसद शिवराज सिंह चौहान के आग्रह पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विदिशा रेलवे स्टेशन पर संपर्क क्रांति और सांची में अंडमान एक्सप्रेस ट्रेन के स्टॉपेज को मंजूरी दे दी है। इन दोनों ट्रेनों के स्टॉपेज से यात्रियों को सीधे कर्नाटक और वैष्णो देवी की यात्रा के लिए सीधे ट्रेन उपलब्ध हो जाएगी।

स्थानीय विधायक मुकेश टंडन ने बताया कि उन्होंने संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के ठहराव की मांग सांसद के माध्यम से रेल मंत्री तक पहुंचाई थी। क्षेत्र की जरूरत और जनता की मांग का संज्ञान लेते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा ठहराव की मंजूरी प्रदान की गई है। विधायक ने सांसद शिवराज सिंह चौहान और रेल मंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संपर्क क्रांति जैसी महत्वपूर्ण ट्रेन के रुकने से विदिशा के यात्रियों को विशेषकर दक्षिण भारत की ओर यात्रा करने वालों को सीधी सुविधा मिलेगी।