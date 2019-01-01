साहूकार के फर्जीवाड़े से तंग आ कर किसान की थी आत्महत्याः श्रम मंत्री

मेरी खबरें
    Publish Date: Tue, 01 Jan 2019 07:19:09 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 01 Jan 2019 07:19:09 AM (IST)
    गुना। नवदुनिया प्रतिनिधि

    बमौरी थानाक्षेत्र में किसान की आत्महत्या मामले में नया मोड़ आ गया। मामले में श्रम मंत्री महेंद्र सिसोदिया का कहना है एक साहूकार ने किसान के साथ फर्जीवाड़ा किया था। इससे तंग आकर किसान ने खुदकुशी की। इसी क्रम में सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कलेक्टर को निर्देश दिए हैं कि किसान की मौत की जांच कर रिपोर्ट पेश करें। साथ ही दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए।

    जानकारी के मुताबिक बटाईदार साहूकार ने बिना बताए किसान नागजी की जमीन पर धोखाधड़ी करके बैंक से ऋण ले लिया। इधर, जब किसान के पास बैंक का नोटिस पहुंचा, तब मालूम चला कि उसके नाम से साहूकार ने ऋण ले लिया। मामले की जब थाने में शिकायत की गई तो वहां भी कोई सुनवाई नहीं हुई। परेशान होकर किसान ने आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना जब सांसद सिंधिया को मिली, तो उन्होंने कलेक्टर को दूरभाष पर निर्देश दिए कि आप स्वयं मृतक के घर जाकर शासन की तरफ से आर्थिक मदद प्रदान करें। साथ ही पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट पेश कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। सांसद ने निजी निधि से भी मृतक किसान के परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा की है। सिंधिया ने मृतक किसान को श्रद्घांजलि देते हुए कहा घटना दुखद है। मैं अन्नादाता से अपील करता हूं कि वे साहूकारों के चंगुल में न फंसे, जरूरतमंद किसान केवल शासकीय या सहकारी बैंकों से ही ऋण प्राप्त करें।


