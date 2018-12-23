शिक्षा गतिविधियों की स्थिति जानने त्रैमासिक और वार्षिक ग्रेडिंग हो रही शुरू

-100 अंकों की रहेगी ग्रेडिंग एबीसीडी के आधार पर होगी गणना फोटो- 22एचओएस-2 जिला शिक्षाअधिकारी कार्यालय जहां से होगा ग्रेडिंग का संचालन। होशंगाबाद। शिक्षा विभाग विभागीय गतिविधियों और कार्यक्रमों में सुधार लाने के लिए ग्रेडिंग सिस्टम लाने की कवायद कर रहा हेै। विभाग के द्वारा जिले में प्रारंभिक शिक्षा की गतिविधियों की प्रगति और शैक्षिक विकास के लिए विभिन्न घटकों की स्थिति के आधार पर जिलों की त्रैमासिक और वार्षिक ग्रेडिंग आरंभ की जा रही है। इस संबंध में भोपाल से राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक आईरीन सिंथिया जेपी के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा केंद्र के समन्वयक को अवगत कराते हुए कहा कि अपने जिले की विभागीय गतिविधियों और कार्यक्रमों में गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को शुरू किया जाए।

त्रैमासिक गतिविधि के रहेंगे चार बिन्दु विभागीय स्तर पर चार तय किए गए हैं। जिनमें महिने भर में किए जाने वाले कार्यक्रमों के आधार पर समम समय पर शासन और राज्य शिक्षा केंद्र के विशेष अभियान या प्रथमिकताओं को लिया जा रहा है। दूसरे क्रम पर क्वालिटी और महत्वपूर्ण विषयों को समाहित किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत गुणवत्ता सुधार के लिए कार्यक्रमों गतिविधियों तथा आउटकम्स को लिया जाएगा। तीसरे बिंदु पर फाइनेंस की स्थिति को रखा गया है। जिसके अन्तर्गत वित्तीय पहलुओं व्यय की स्थिति,आडिट आदि को लिया जा रहा है। वहीं चौथे स्थान पर अधोसंरचना के तहत जिले में स्वीकृत विभिन्न अधोसंरचना, निर्माण कार्यों की अद्यतन स्थिति को लिया जाएगा।

दी जाएगी चार तरह से ग्रेडिंग विभाग से मिल रही जानकारी के अनुसार कार्यक्रमों और गतिविधियों के आधार पर जिले को प्राप्त अंकों के आधार पर ग्रेडिंग और रेकिंग भी जाएगी। अर्थात प्राप्तांकों के आधार पर ए+अर्थात एक्सीलेंट, ए अर्थात गुड, बी संतोषजनक, सी एवरेज और डी आर्थात पूअर ग्रेड दी जाएगी। इस प्रकार ग्रेडिंग आने पर सुधार किया जाएगा। इनका कहना है विभागीय स्तर पर शिक्षा विभाग की गतिविधियों और कार्यक्रमों तथा विभाग की व्यवस्थाओं की ग्रेडिंग की जा रही है। जिसे दो हिस्सों में लिया जा रहा है। एक तो त्रैमासकि और दूसरी वार्षिक ग्रेंडिंग की जाना है। इससे विभाग की गतिविधियों और कार्यक्रमों निरंतर सुधार हो सकेगा। विभाग से जानकारी आई है। उससे संबंधित तैयारियां की जा रही है। विभागीय अधिकारियों के मार्गदर्शन में ग्रेडिंग तैयार की जाएगी।