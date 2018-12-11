00 पुलिस ने वसूली बंद नहीं की तो करेंगे भूख हड़ताल ई-रिक्शा संचालकों ने कलेक्टर ऑफिस का किया घेराव

मेरी खबरें
    Tue, 11 Dec 2018
    - एडीएम को सौंपा ज्ञापन, कहा- पुलिस ई रिक्शा संचालकों को करती है परेशान

    भोपाल। नवदुनिया प्रतिनिधि

    पुलिस प्रशासन द्वारा परमिट, लायसेंस के नाम पर अवैध रूप से की जा रही वसूली की शिकायत को लेकर सोमवार को ई-रिक्शा संचालकों ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर दिया। 40 से अधिक ई-रिक्शा संचालक दोपहर दो बजे अचानक कलेक्टर परिसर पहुंच गए और वहां मुख्य गेट पर खड़े होकर हंगामा शुरू कर दिया। मुख्य द्वार पर कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं होने के कारण, एक घंटे कलेक्ट्रेट आने जाने वाले लोगों को खासी दिक्कतें हुई। अव्यवस्था को देख एडीएम दिशा नागवंशी ने तत्काल ई-रिक्शा चालकों के एक प्रतिनिधिमंडल को बुलाकर चर्चा की। इस दौरान रिक्शा चालकों ने उन्हें ज्ञापन भी सौंपा। ई-रिक्शा संचालकों ने एडीएम को चेतावनी दी कि यदि पुलिस प्रशासन की मनमानी वसूली बंद नहीं की गई तो वह अपने परिवार वालों सहित भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। ई-रिक्शा संचालकों ने बताया कि केंद्र एवं राज्य सरकार ने स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ई रिक्शा संचालन के लिए बेरोजगारों को लोन स्वीकार किया था। यही नहीं सरकार ने कहा था कि ई-रिक्शा परिवहन विभाग के नियंत्रण से मुक्त होगा और संचालक को परमिट या अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे में पुलिस द्वारा ई रिक्शा संचालकों को परेशान किया जाना शासन की नीति के विरुद्घ है।

