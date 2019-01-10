मेरी खबरें
    आदिवासी समाज के मंत्री-विधायकों का सम्मान आज

    भोपाल। आदिवासी कर्मचारी-अधिकारी संगठन (आकास) मध्यप्रदेश गुरुवार को शाम 6 बजे भोपाल के न्यूमार्केट स्थित होटल पलाश रेसीडेंसी में आदिवासी समाज के मंत्री- विधायकों का सम्मान किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रत्येक मंत्री-विधायक को समाज का प्रतिनिधितत्व करने के चलते सम्मानित करने के साथ साथ उनको समाज हितार्थ कार्य के लिए आगामी रूपरेखा भी तय की जाएग

    Publish Date: Thu, 10 Jan 2019 04:12:46 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 10 Jan 2019 04:12:46 AM (IST)
    भोपाल। आदिवासी कर्मचारी-अधिकारी संगठन (आकास) मध्यप्रदेश गुरुवार को शाम 6 बजे भोपाल के न्यूमार्केट स्थित होटल पलाश रेसीडेंसी में आदिवासी समाज के मंत्री- विधायकों का सम्मान किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रत्येक मंत्री-विधायक को समाज का प्रतिनिधितत्व करने के चलते सम्मानित करने के साथ साथ उनको समाज हितार्थ कार्य के लिए आगामी रूपरेखा भी तय की जाएगी। आकास के प्रांतीय कार्यकारी अध्यक्ष डीएस चौहान ने कार्यक्रम की अनुमति भी प्रशासन से ले ली है।


