Agneepath Bharti 2023 Last Date: अग्निपथ भर्ती रैली के लिए पंजीयन की अंतिम तिथि 15 मार्च से बढ़ाकर 20 मार्च तक कर दी गई है। यह जानकारी महू आर्मी भर्ती कार्यालय निदेशक कर्नल बलजीत सिंह ने दी। उन्होंने कहा कि इच्छुक उम्मीदवार भारतीय सेना की वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर जाकर पंजीयन करा सकते हैं। पंजीयन प्रक्रिया और आनलाइन सीईई के वीडियो ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। पंजीकरण में कोई समस्या होने पर उम्मीदवार jiahelpdesk2023@gmail.com पर ईमेल भेज सकते हैं या मोबाइल नंबर 7996157222 पर संपर्क कर सकते हैं। किसी भी जानकारी के लिए उम्मीदवार सेना भर्ती कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं।

सिंगापुर सेना और भारतीय सेना ने जोधपुर मिलिट्री स्टेशन में 06-13 मार्च तक द्विपक्षीय कवच अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र के 13वें संस्करण में भाग लिया। भारतीय सेना द्वारा आयोजित इस अभ्यास में 42वीं बटालियन, सिंगापुर आर्मर्ड रेजिमेंट और भारतीय सेना की आर्मर्ड ब्रिगेड के सैनिक शामिल थे।

भारतीय स्टार्टअप हाइपर स्टील्थ टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ हस्ताक्षर

भारतीय सेना ने संशोधित प्रक्रिया के अनुसार इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस (iDEX) परियोजना के पहले खरीद आदेश देने में अग्रणी भूमिका निभाई है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यंत्रीकृत बलों के लिए स्वदेशी रूप से विकसित 'एकीकृत मोबाइल छलावरण प्रणाली (IMCS)' की खरीद के लिए अनुबंध पर आज भारतीय स्टार्टअप हाइपर स्टील्थ टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ हस्ताक्षर किए गए।

Singapore Army & Indian Army participated in 13th edition of Exercise Bold Kurukshetra, a bilateral armour exercise from 06-13 March at Jodhpur Military Station. Hosted by Indian Army, the exercise involved soldiers from 42nd Battalion, Singapore Armoured Regiment & an Armoured… https://t.co/eMqjhRg21e pic.twitter.com/QOJkJm98B0

The Indian Army has taken a lead in awarding the first-ever procurement order of an Innovations for Defence Excellence (iDEX) project as per the revised procedure. The contract for procurement of an indigenously developed ‘Integrated Mobile Camouflage System (IMCS)’ for… https://t.co/VhBha98Gpr pic.twitter.com/AVwka8xZCK

— ANI (@ANI) March 14, 2023