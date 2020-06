कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन का बच्चों की पढ़ाई पर भी भारी असर पड़ा है। यूं तो देश में अनलॉक की प्रोसेस शुरू हो गई है, लेकिन स्कूल कब तक खुलेंगे, कहना मुश्किल है। इस बीच, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 11वीं और 12वीं के छात्रों के लिए वैकल्पिक Calendar जारी कर दिया है। इसके तहत अब वह घर बैठे ही योजनाबद्ध तरीके से पढ़ाई कर सकेंगे। इनमें छात्रों और शिक्षकों दोनों की ही सुविधा का पूरा ख्याल रखा गया है। इससे पहले मंत्रालय पहली से पांचवी, छठवीं से आठवीं और नौवीं से दसवीं के लिए भी अलग-अलग वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर जारी कर चुका है।

जानिए 11वीं और 12वीं के वैकल्पिक कैलेंडर की खास बातें

सिर्फ पढ़ाई नहीं: बच्चों को तनाव मुक्त रखने के लिए अभिभावकों से कहा गया है कि वे बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताए। साथ ही उन्हें जीवन कौशल से भी जोड़ें। यानी उन्हें पढ़ाई के बीच में चाय बनाना, संगीत सिखाना या कोई वाद्य यंत्र बजाने के लिए भी कह सकते हैं।

तनाव से बचने के टिप्स: कैलेंडर में इसी तरह छात्रों और शिक्षकों को भी तनाव से बचने की टिप्स दी गई हैं। जिसमें भरपूर नींद लेने, सुबह जल्दी उठने, योग-ध्यान और संतुलित आहार जैसे सुझाव शामिल हैं।

सोशल मीडिया अहम: इन सभी माध्यमों से पढ़ाने की सलाहघर बैठे छात्रों को इस दौरान जिन माध्यमों से पढ़ाने के सुझाव दिए गए हैं उनमें व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, गूगल मेल, गूगल हैंगआउट, यूट्यूब, ब्लॉग आदि शामिल हैं। इसके साथ ही टीवी, रेडियो के जरिये लगने वाली कक्षाओं की जानकारी भी शामिल है। कैलेंडर में संस्कृत, उर्दू, हिदी, अंग्रेजी भाषा से जुड़े सभी विषयों को शामिल किया है।

....जिनके पास नहीं है सोशल मीडिया: जिन छात्रों के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है या जो व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, गूगल आदि जैसे अलग-अलग सोशल मीडिया उपकरणों का उपयोग नहीं कर सकते, उनको ध्यान में रखते हुए यह कैलेंडर शिक्षकों को मोबाइल फोन पर एसएमएस या वॉयस कॉल के माध्यम से अभिभावकों एवं छात्रों का मार्ग दर्शन करने का रास्ता बताता है।

दिव्यांग बच्चों का खास ख्याल: कैलेंडर दिव्यांग बच्चों (विशेष जरूरतों वाले बच्चे) सहित सभी बच्चों की आवश्यकता को पूरा करेगा। इसमें ऑडियो पुस्तकों, रेडियो तथा वीडियो कार्यक्रमों के लिंक को शामिल किया जाएगा।

ई-सामग्री के लिंक: इस कैलेंडर में भारत सरकार की ई-पाठशाला, एनआरओईआर एवं दीक्षा पोर्टल पर उपलब्ध अध्यायवार ई-सामग्री के लिंक शामिल हैं।

टीवी के जरिए पढ़ाई की भी पुख्त

एनसीईआरटी ने टीवी चैनल स्वयं प्रभा (किशोर मंच) (फ्री डीटीएच चैनल 128, डिश टीवी चैनल # 950, सनडायरेक्ट # 793, जियो टीवी, टाटास्काई # 756, एयरटेल चैनल # 440, वीडियोकॉन चैनल # 477 के माध्यम से उपलब्ध), किशोर मंच ऐप (जिसे प्लेस्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है) और यूट्यूब लाइव (एनसीईआरटी आधिकारिक चैनल) के जरिए छात्रों, अभिभावकों एवं शिक्षकों के साथ सीधा संवादात्मक सत्र शुरू किया है। रोजाना सोमवार से शनिवार तक इन सत्रों का प्रसारण प्राथमिक कक्षाओं के लिए सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक, उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए 12:00 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक, माध्यमिक कक्षाओं के लिए सुबह 9:00 बजे से 10:30 बजे तक और उच्चतर माध्यमिक स्तर के लिए दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:00 बजे तक किया जाता है। दर्शकों के साथ बातचीत करने के अलावा, इन सीधे प्रसारित सत्रों में विषयों के शिक्षण के साथ-साथ गतिविधियों का भी प्रदर्शन किया जाता है। इस कैलेंडर को एससीईआरटी/एसआईई, शिक्षा निदेशालयों, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति, सीबीएसई, राज्य विद्यालय शिक्षा बोर्डों आदि के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी प्रचारित किया जायेगा।

