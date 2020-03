AP Board Class 10 Exam 2020: कोरोना वायरस के कारण देशभर के स्कूल शिक्षा बोर्ड और कॉलेज-यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। इसी क्रम में अब आंध्र प्रदेश में भी 10वीं कक्षा की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। बता दें कि आंध्र प्रदेश में 31 मार्च 2020 से 10वीं की परीक्षाएं शुरू होने वाली थी। आंध्र प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने परीक्षा स्थगित किए जाने की घोषणा के साथ ही ये भी बताया कि ये परीक्षाएं 2 सप्ताह के लिए टाल दी गई है। 31 मार्च 2020 के बाद कोरोना की स्थिति का आकलन करने के बाद ही परीक्षाओं की नई तारीखों की घोषणा की जाएगी।

Class 10 exams which were scheduled to start on 31st March have been postponed for two weeks, due to #Coronavirus. New dates will be announced after taking stock of the situation after 31st March: Andhra Pradesh Education Minister Adimulapu Suresh. (File pic) pic.twitter.com/KPvOao0ymO

