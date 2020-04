CBSE Exam 2020: देश में कोरोना वायरस से बचाव के चलते लगाए गए लॉकडाउन को देखते हुए केंद्र सरकार की सलाह पर CBSE बोर्ड ने कक्षा पहली से 8वीं तक के सभी छात्रों को जनरल प्रमोशन दे चुका है। कक्षा 9वीं और 11वीं के बच्चों के लिए भी CBSE ने ग्रेड के आधार पर स्कूल आधारित इंटरनल असाइनमेंट के जरिए अगली कक्षा में प्रवेश करेंगे। लेकिन 10वीं और 12वीं बोर्ड के बच्चों के लिए CBSE ने सीमित दायरे में परीक्षा कराने का फैसला किया है। CBSE बोर्ड शेष बचे 35 में से केवल ऐसे 23 जरुरी विषयों की परीक्षाएं लेगा जिनके आधार पर 10वीं और 12वीं के छात्र उच्च शिक्षण संस्थानों में एडमिशन पा सकते हैं।

बता दें कि मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने CBSE बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर बड़े फैसले किए। CBSE बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक कर पहली कक्षा से 8वीं तक के बच्चों को जनरल प्रमोशन देने का निर्णय लिया। इसके अलावा कक्षा 9वीं और 11वीं के बच्चों के लिए भी अलग व्यवस्था की गई। लेकिन 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर लगातार असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। इसे देखते हुए फैसला किया गया कि CBSE बोर्ड द्वारा 10वीं और 12वीं के लिए केवल 23 मुख्य विषयों की ही परीक्षा आयोजित की जाएगी। हालांकि मानव संसाधन मंत्री ने 29 विषयों की परीक्षाएं लेने की सलाह दी थी। बहरहाल ये वो 23 विषय हैं जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए जरूरी हैं।

📢 Announcement

Due to the ongoing #COVID19 situation & keeping in mind the academic future of students, I have advised @cbseindia29 to conduct board examinations only for 29 main subjects that are required for promotion & maybe crucial for admissions in HEIs #IndiaFightsCorona pic.twitter.com/T5fNrrj6FT

— Dr Ramesh Pokhriyal Nishank (@DrRPNishank) April 1, 2020