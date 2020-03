CoronaVirus effect: कोरोना वायरस की मौजूदा स्थिति को देखते हुए लगातार केंद्र और राज्य सरकारें बड़ा फैसला ले रही है। जम्मू-कश्मीर सरकार ने भी स्कूल फीस को लेकर बड़ा फैसला किया है। सरकार ने सख्ती दिखाते हुए अपने यहां के निजी स्कूलों को निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने स्कूलों से कहा है कि वे स्कूल फीस जमा करने की तारीखें आगे बढ़ाएं ताकि अभिभावकों को किसी तरह की परेशानी ना हो। सरकार के निर्देश पर अब निजी स्कूलों में फीस जमा करने की तारीख 30 अप्रैल 2020 कर दी गई है। इसके अलावा स्कूल द्वारा अभिभावकों से लेट फीस चार्ज भी नहीं वसूला जाएगा। बता दें कि जम्मू-कश्मीर प्राइवेट स्कूल कॉर्डिनेशन कमेटी और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जम्मू-कश्मीर (PSAJK) ने कोरोना महामारी के चलते बनीं स्थिति के बाद निजी स्कूलों से अपील की थी कि वे इस महत्वपूर्ण समय पर अभिभावकों से फीस जमा करने के लिए ना कहें।

It is ordered that last date to deposit school fees is extended up to 30th April without any late fees&no school shall either charge any fee for online lectures/assignments or shall link result of a child on basis of home assignment: School Education Department,J&K Govt. #COVID19 pic.twitter.com/ewm0lzPwfk

