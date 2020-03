CoronaVirus effect: कोरोना वायरस के कारण पूरे देश भर में लॉकडाउन है। फिलहाल 14 अप्रैल 2020 तक पूरे देश में लॉक डाउन है। कुछ राज्यों में कर्फ्यू लागू है। केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) के बाद अब पुडुचेरी स्कूल शिक्षा निदेशालय (DSEP) ने भी बड़ा फैसला किया है। DSEP ने पहली कक्षा से 9वीं कक्षा के छात्रों की परीक्षाएं निरस्त कर दी हैं। इसके साथ ही इन कक्षाओं के बच्चों को सीधे अगली कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा।

कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों के बीच सरकारें लगातार स्कूली शिक्षा को लेकर बड़े फैसले ले रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के स्कूल शिक्षा निदेशालय (DSEP) पहले ही 31 मार्च 2020 तक सभी स्कूलों को बंद करने की घोषणा कर चुका है। अब DSEP ने पहली से 9वीं कक्षाओं की परीक्षाएं निरस्त करने का फैसला किया है। इसके साथ ही निदेशालय ने 9वीं कक्षा तक के सभी बच्चों को उत्तीर्ण घोषित करते हुए उन्हें अगली कक्षा में प्रवेश देने का निर्देश जारी किया है। यानी पहली से 9वीं कक्षा तक के बच्चों को जनरल प्रमोशन दिया गया है। बता दें कि निदेशालय का ये फैसला राज्य के चारों जोन पुडुचेरी, कराईकल, माहे एवं यमन के लिए लागू होगा।

As Puducherry is under lockdown and it is not feasible to conduct Annual Examination for the students of Class I to IX. Therefore, it is decided to cancel the examinations for the Class I to IX & declare the students as "All Pass": Directorate of School Education, Puducherry pic.twitter.com/NyeSvQ34ia

— ANI (@ANI) March 25, 2020