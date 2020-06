CoronaVirus Effect on School Syllabus: कोविड 19 की मौजूदा स्थिति और इससे हुए पढ़ाई के नुकसान के चलते स्कूल-कॉलेज को लेकर कई बड़े फैसले हो रहे हैं। इसी कड़ी में मानव संसाधन विकास मंत्रालय भी आगामी शैक्षणिक सत्र में सिलेबस छोटा करने पर विचार कर रहा है। इतना ही नहीं HRD मंत्रालय शैक्षणिक समय (Instructional hours) को भी कम करने पर विचार कर रहा है। ये बात HRD मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने कही।

HRD मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने इसे लेकर जानकारी देते हुए बताया कि देश में कोरोना वायरस संक्रमण की मौजूदा स्थिति और कई अभिभावकों के अनुरोध के बाद मंंत्रालय आगामी एकेडमिक सेशन में सिलेबस को कम करने पर विचार कर रहा है। इसके अलावा पढ़ाई के समय को कम करने के विकल्प पर भी विचार किया जा रहा है।

In view of the current circumstances and after receiving a lot of requests from parents and teachers, we are contemplating the option of reduction in the syllabus and instructional hours for the coming academic year: Ramesh Pokhriyal, Union Human Resource Development Minister pic.twitter.com/4fooL4BZIc

— ANI (@ANI) June 9, 2020