CoronaVirus update: कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन से प्रभावित शिक्षा जगत के लिए कई बड़ी पहल की जा रही है ताकि बच्चों की पढ़ाई की नुकसान ना हो। इसी कड़ी में मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) ने 'भारत पढ़े ऑनलाइन" मुहिम शुरू की है। इसके जरिए स्कूल-कॉलेज के छात्र-छात्राओं को ऑनलाइन पढ़ाने की पूरी व्यवस्था की गई है।

HRD मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 'भारत पढ़े ऑनलाइन" मुहिम की शुरुआत की। इसके अलावा उन्होंने ऑनलाइन शिक्षा पद्धति को अधिक प्रभावशाली और रचनात्मक बनाने के लिए सभी से सुझाव भी मांगे हैं। इसके लिए मंत्रालय की ओर से एक कॉन्टेस्ट भी आयोजित की जा रही है। सबसे रचनात्मक सुझाव के लिए ईनाम भी रहेगा। मंत्रालय ने इस अभियान का प्रचार गूगल एड और यूट्यूब एड के जरिए भी करने का फैसला किया है। यहां बता दें कि ये सुझाव और विचार सोशल मीडिया जैसे कि ट्वीटर, फेसबुक व इंस्टाग्राम पर साझा कर सकते हैं। इसके अलावा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर भी जानकारी साझा की जा सकती है। जो सुझाव मांगे जा रहे हैं वो सभी मानव संसाधन विकास मंत्री और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से साझा किए जाएंगे।

मंत्री निशंक ने कहा- इस अभियान के तहत स्कूल-कॉलेज अथवा उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्र-छात्राओं को जोड़ा जाएगा क्योंकि वे ही डिजिटल शिक्षा प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा शिक्षकों को भी इस अभियान से जोड़ा जाएगा। शिक्षक अपने अनुभव एवं विशेषज्ञता द्वारा ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली को और बेहतर बनाने अपना योगदान दें।

Learners, while taking an online course, did you wish it had more features?

If yes, then share your suggestions on how we can enhance the online education

👉Use #BharatPadheOnline on twitter & tag @HRDMinistry & @DrRPNishank

👉 Email at bharatpadheonline.mhrd@gmail.com pic.twitter.com/1kTppMRtJi

— Ministry of HRD (@HRDMinistry) April 11, 2020