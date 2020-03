IGNOU TEE 2020 Exam: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) ने टर्म एंड एग्जाम (June TEE - Term End Exam) के लिए आवेदन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि आगे बढ़ा दी गई है। कोरोना वायरस के चलते ये फैसला लिया गया है। बता दें कि ये परीक्षा जून 2020 में होने वाली थी।

गौरतलब है कि IGNOU ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए टर्म एंड एग्जाम (June TEE - Term End Exam) के लिए आवेदन फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख बढ़ाने की जानकारी दी। नोटिफिकेशन में इसके लिए कोरोना वायरस महामारी के लगातार फैलने को कारण बताया। बता दें कि कोरोना वायरस का प्रक्रोप लगातार देश में बढ़ रहा है और लगभग पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति है। कई राज्यों में तो कर्फ्यू तक लगा दिया गया है।

ऐसे में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) ने बड़ा फैसला लेते हुए जून 2020 टर्म एंड परीक्षा (June TEE - Term End Exam) के लिए आवेदन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि आगे बढ़ा दी है। अभ्यर्थी अब 30 अप्रैल 2020 तक जून 2020 टर्म एंड परीक्षा (June TEE - Term End Exam) के लिए आवेदन फॉर्म जमा कर सकते हैं।

Keeping in view the spread of #COVID19, the epidemic and complete lockdown throughout the country the last date of accepting the June 2020 term-end examination forms without late fee has been extended up to 30th April 2020: Indira Gandhi National Open University (IGNOU) pic.twitter.com/jZiq6EZLeE

— ANI (@ANI) March 24, 2020