JEE Advanced exam 2020: कोरोना वायरस और देशभर में लॉकडाउन की स्थिति के कारण जेईई मेंस परीक्षा (JEE Mains exam 2020) को स्थगित किया गया। अब जेईई एडवांस (JEE Advanced exam 2020) परीक्षा भी आगे बढ़ा दी गई है। जेईई एडवांस परीक्षा (JEE Advanced exam 2020) का नया शेड्यूल जेईई मेंस परीक्षा (JEE Mains exam 2020) की नई तिथियां आने के बाद ही जारी होगा। जेईई एडवांस परीक्षा (JEE Advanced exam 2020) 17 मई 2020 को होने वाली थी।

बता दें कि जेईई मेंस परीक्षा का आयोजन 5, 7, 9, 11 अप्रैल को होनी थी, लेकिन कोरोना वायरस के कारण बने देशव्यापी लॉकडाउन के कारण स्थगित कर दी गई थी। लॉकडाउन की स्थिति 14 अप्रैल 2020 तक रहेगी और उसके बाद ही परीक्षा की नई तारीखें जारी की जाएंगी। कयास लगाए जा रहे हैं कि जेईई मेंस परीक्षा (JEE Mains exam 2020) अब मई के अंत तक आयोजित की जा सकती है। जेईई मेंस परीक्षा (JEE Mains exam 2020) की अंतिम तिथियां आने के बाद ही जेईई एडवांस परीक्षा (JEE Advanced exam 2020) की तिथि घोषित की जाएंगी।

#IITDelhi , the organizing institute for Joint Entrance Examination (JEE-Advanced) 2020, has postponed the entrance examination that was scheduled to be held on May 17, 2020.

जेईई मेंस परीक्षा (JEE Mains exam 2020) में सफल होने वाले शीर्ष के करीब 2.50 लाख अभ्यर्थियों को अगले चरण यानी जेईई एडवांस परीक्षा (JEE Advanced exam 2020) में शामिल होने का मौका मिलेगा। बता दें कि इस परीक्षा के जरिए आईआईटी, एनआईटी सहित अन्य केंद्रीय सहायता प्राप्त इंजीनियरिंग संस्थानों में एडमिशन का मौका मिलता है।

"JEE (Main) 2020 April examination has been postponed due to COVID-19 outbreak. JEE (Advanced) 2020, which was scheduled to be held on May 17, 2020 (Sunday), thus stands postponed and will be rescheduled after JEE (Main) 2020."

