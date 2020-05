PSEB 10th Exams 2020: कोरोना वायरस संक्रमण और लॉकडाउन की मौजूदा स्थिति को देखते हुए पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड (PSEB) ने बड़ा फैसला किया है। PSEB ने घोषणा है कि अब 10वीं की शेष परीक्षाएं आयोजित नहीं की जाएंगी और इस कक्षा के बच्चों को बिना परीक्षा लिए ही अगली कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि 10वीं के सभी छात्रों को प्री बोर्ड एग्जाम के आधार पर पास किया जाएगा। पंजाब सरकार ने कक्षा 5वीं से लेकर 9वीं तक के सभी छात्रों को भी अगली क्‍लास में प्रमोट करने का फैसला किया है। हालांकि 12वीं कक्षा के बच्चों को लेकर फिलहाल कोई फैसला नहीं किया गया है।

बता दें कि इन कक्षाओं के संबंध में किए फैसले को लेकर पंजाब सरकार ने ट्वीट कर जानकारी भी दी है। सरकार ने ट्वीट कर कहा - राज्य सरकार ने कोरोना संकट के चलते पंजाब स्कूल एजुकेशन सिस्टम के तहत कक्षा 5वीं से 10वीं तक के छात्रों को बिना कोई परीक्षा लिए अगली कक्षा में भेजने का फैसला किया है। पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के तहत आने वाली कक्षा 10वीं की परीक्षा अब आयोजित नहीं की जाएगी। इस कक्षा के तमाम बच्चों को को प्री बोर्ड एग्जाम के आधार पर पास कर 11वीं कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। अ‍मरिंदर सिंह ने ट्वीट कर यह भी कहा कि 12वीं कक्षा की परीक्षा को लेकर राज्य सरकार भारत सरकार के फैसले का अनुसरण करेगी।

The state government has decided to promote all students of Classes V to X under Punjab School Education system to next class without any examination, in light of the unprecedented #CovidCrisis, which has led to prolonged lockdown/curfew, Chief Minister disclosed.......(2)

