यूपीएससी 2022 की परीक्षा में पहली रैंक हासिल करने वाली इशिता किशोर कहती हैं, "इसे हासिल करने के लिए अनुशासित और ईमानदार होना होगा। इससे पहले यूपीएससी 2022 परीक्षा की टॉपर इशिता किशोर ने अपने परिवार और दोस्तों के साथ ग्रेटर नोएडा, यूपी में अपने निवास पर खुशी मनाई। UPSC CSE Final Result 2022 @upsc.gov.in: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सिविल सर्विस एग्‍जाम (UPSC CSE 2022) का फाइनल रिजल्‍ट घोषित कर दिया है। इशिता किशोर ने CSE 2022 में टॉप किया है। दूसरे स्थान पर गरिमा लोहिया और तीसेर स्थान पर उमा हरति एन रहे। चौथा स्थान मयूर हजारिका और पांचवां गहना नव्या जेम्स ने हासिल किया। IAS परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार UPSC की आधिकारिक वेबसाइट www.upsc.gov.in पर फाइनल रिजल्‍ट चेक कर सकते हैं।

#WATCH | Ishita Kishore, who has secured 1st rank in UPSC 2022 exam, says, "One has to be disciplined and sincere to be able to achieve this." pic.twitter.com/YKziDcuZJz

— ANI (@ANI) May 23, 2023