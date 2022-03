CBSE 10th, 12th Term 2 Exam 2022: सेंट्रल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ने शुक्रवार को कक्षा 10, 12 के छात्रों को सूचित किया कि 26 अप्रैल से होने वाली टर्म 2 की परीक्षा दो पालियों में आयोजित नहीं की जाएगी। शिक्षा बोर्ड ने यह भी जानकारी दी कि परीक्षाएं 10:30 बजे शुरू होंगी। सीबीएसई ने पहले एक नोटिस में बताया था कि कक्षा 10, 12 के लिए दूसरी कक्षा की परीक्षा 26 अप्रैल से आयोजित की जाएगी। कक्षा 10, 12 के छात्र अधिक जानकारी के लिए सीबीएसई की वेबसाइट cbse.gov.in पर जा सकते हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक, कक्षा 10 की परीक्षा 24 जून को समाप्त होगी, और कक्षा 12 की परीक्षा 15 जून को होगी। सीबीएसई कक्षा 10वीं की पहली परीक्षा 30 नवंबर से 11 दिसंबर, 2021 तक देश भर के कई परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। वहीं कक्षा 12वीं की परीक्षा 1 दिसंबर से 22 दिसंबर, 2021 तक विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी।

सीबीएसई टर्म 1 परीक्षा का रिजल्ट जल्‍द जारी होगा

सीबीएसई टर्म 2 की डेटशीट जारी होने के बाद अब परीक्षार्थियों को टर्म 1 के रिजल्ट का भी इंतजार है। माना जा रहा है कि बोर्ड 10वीं और 12वीं की टर्म 1 परीक्षा का रिजल्ट कभी भी जारी कर सकता है। रिजल्‍ट सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in पर जारी किया जाएगा। बोर्ड 10वीं एवं 12वीं का फाइनल रिजल्ट टर्म 2 की परीक्षा के बाद घोषित करेगा।

Term-II examinations for classes 10 and 12 to be held from April 26, 2022. This time exam timings will be 10:30 am and won't be conducted in two shifts. Further details available on the official website: CBSE pic.twitter.com/x51FrkN9CL

— ANI (@ANI) March 11, 2022