Delhi Air Pollution: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण की गंभीरता ने लोगों को जहरीली हवा में सांस लेने के के लिए विवश कर दिया है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि वायु प्रदूषण से स्ट्रोक जैसी घातक बीमारियां हो सकती हैं और दिल की समस्याएं और भी बढ़ सकती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने चेतावनी दी है कि वायु प्रदूषण हृदय रोग और स्ट्रोक का कारण बन सकता है जो समय से पहले मौत के सामान्य कारण हैं। मधुमेह और न्यूरोडीजेनेरेटिव स्थितियों जैसे अन्य प्रभावों के प्रमाण भी सामने आ रहे हैं। यह चेतावनी ऐसे समय में आई है जब दिल्ली में Grap लगाया गया है। हवा की गुणवत्ता 'गंभीर श्रेणी' में गिर गई है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार, इन प्रदूषकों में सांस लेने से हमारे पूरे शरीर में कोशिकाओं में सूजन, ऑक्सीडेटिव तनाव, इम्यूनोसप्रेशन और उत्परिवर्तन होता है, जो फेफड़ों, हृदय, मस्तिष्क को प्रभावित करता है और अंततः बीमारी का कारण बनता है। संगठन ने यह भी कहा कि वायु प्रदूषण से शरीर का लगभग हर अंग प्रभावित हो सकता है। अपने छोटे आकार के कारण, कुछ वायु प्रदूषक फेफड़ों के माध्यम से रक्त प्रवाह में प्रवेश करने में सक्षम होते हैं और पूरे शरीर में फैल जाते हैं।

वायु प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारियां

- हृदय संबंधी समस्याओं में वृद्धि

- स्‍ट्रोक

- ह्रदय रोग

- लंबे समय तक फेफड़ों में रुकावट

- फेफड़ों का कैंसर

- न्यूमोनिया

- मोतियाबिंद

- गर्भावस्था से संबंधित मुद्दे - जन्म के समय कम वजन, गर्भावधि उम्र के लिए छोटा,

- मधुमेह

- बधिरता

- तंत्रिका संबंधी रोग।

- वायु प्रदूषण बीमारियों का कारण

फेफड़ों पर ऐसे होता है असर

उदाहरण के लिए, पार्टिकुलेट मैटर के उच्च स्तर के संपर्क में आने से फेफड़े की कार्यक्षमता कम हो सकती है, श्वसन संक्रमण हो सकता है और अल्पकालिक जोखिम से अस्थमा बढ़ सकता है। जबकि सूक्ष्म कणों के लंबे समय तक या लंबे समय तक संपर्क में रहने से व्यक्ति में लंबे समय तक शुरू होने वाली बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, जैसे स्ट्रोक, हृदय रोग, क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज और कैंसर सहित कुछ गैर-संचारी रोग।

