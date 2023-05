Depression ने कर रखा है जीना मुश्किल तो आज ही अपनाएं ये टिप्स, दूर होगा Stress

How To Cope With Depression: आज के समय में भागदौड़ भरी जिंदगी के कारण काफी तनाव होने लगता है। आमतौर पर डिप्रेशन के कई कारण हो सकते हैं। इसमें फाइनेंशियल कंडीशन, प्यार, दोस्ती और पारिवारिक कलह, नाकामी जैसी चीजें हो सकती हैं। कई बार हालात हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, हमें मायूसी हाथ लगती है। ऐसे में हम डिप्रेशन में आकर खुद को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। कहा जाता है कि चिंता चिता के समान होती है। इसका मतलब है कि टेंशन और डिप्रेशन धीरे-धीरे हमारे शरीर के फंक्शन को बाधित करने लगता है। आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने जा रहे हैं, जिनसे आप अपने स्ट्रेस को दूर भगा सकते हैं।

खुद को बिजी रखें

डिप्रेशन के दौरान अगर आप खुद को खाली रखेंगे तो आपको तनाव काफी घेरेगा और आप ज्यादा टेंशन में आएंगे। इसलिए बेहतर होगा कि आप खुद को जितना हो सके बिजी रखें। किसी पॉजिटिव काम में खुद को लगाएं। इससे आपका ध्यान पूरी तरह भटक जाएगा और आपकी नेगेटिव थिंकिंग दूर होने लगेगी।