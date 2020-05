देश में कोरोना संक्रमण के मामले 1.5 लाख के करीब पहुंच गए हैं। इस घातक संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र हैं। जहां कोरोना के मरीजों की संख्या 50 हजार को पार कर चुकी है। हर दिन गुजरने के साथ राज्य के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अब पुलिस विभाग भी कोरोना संक्रमण की तेजी से जद में आ रहा है। बीते 24 घंटे में राज्य के 80 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित हुए हैं। इस दौरान 2 की मौत भी हो गई है। बता दें कि देश की आर्थिक राजधानी कहलाने वाला मुंबई इस संक्रमण का सबसे ज्यादा शिकार हुआ है, इसके अलावा पुणे, नागपुर सहित अन्य जिले भी इसकी चपेट में आए हैं।

अब तक करीब 1900 पुलिसकर्मी संक्रमित

महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 80 पुलिसकर्मी शिकार हुए हैं। इसके साथ ही सूबे के पुलिस विभाग में संक्रमित होने वाले पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़कर 1889 पर पहुंच गई है। इस घातक वायरस ने अब तक 20 पुलिसकर्मियों की जान भी ले ली है। फिलहाल 1031 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित हैं और उनका इलाज जारी है, वहीं 838 पुलिसकर्मी ठीक होकर घर जा चुके हैं।

In the last 24 hours, 80 police personnel have tested positive for #COVID19&2 deaths have been reported. Total number of positive cases in Maharashtra Police rise to 1889 with death toll at 20. Total 1,031 are active cases while 838 personnel have recovered: Maharashtra Police pic.twitter.com/wLCGWAYSLQ

