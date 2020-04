मुंबई। मुंबई के बांद्रा में अचानक हजारों लोग सड़कों पर उतर गए। इससे कोरोना के फैलने का खतरा बढ़ गया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सीएम उद्धव ठाकरे ने तुरंत प्रेस कांफ्रेस बुलाई। इस संबंध में महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग लंबी चलेगी। कोरोना के खिलाफ लड़ाई को सभी लोगों को गंभीरता से लेंना चाहिए पीएम मोदी ने कहा कि लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाया जाएगा। मैंने भी उनको यही सलाह दी थी और इसके लिए पीएम मोदी का आभार व्यक्त करता हूं।

Mumbai and Pune are hotspots and we are increasing our testing centers at these places. Containment zones are on prime focus for testing and sampling. We are trying to remove all supply related problems even from containment zones: Maharashtra CM Uddhav Thackeray #Coronavirus https://t.co/TSeU5xxVZS

— ANI (@ANI) April 14, 2020