Lockdown में बड़ी लापरवाही, Mumbai के Bandra में उमड़ी भारी भीड़

Lockdown : मुंबई से बड़ी लापरवाही की खबर सामने आ रही है। हजारों की संख्‍या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं और जमा हो गए हैं। ये लोग बांद्रा में जुटे हुए हैं। दिल्‍ली के बाद अब मुंबई में भी इस तरह की सार्वजनिक लापरवाही देखने को मिली है। पिछले दिनों दिल्‍ली के आनंद विहार बस टर्मिनल पर भी ऐसे ही हजारों की तादाद में लोग उमड़ आए थे। आज मुंबई में भारी भीड़ जमा हो गई है। प्राप्‍त जानकारी के अनुसार मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन के पास सैकड़ों प्रवासी कामगार इकट्ठा हो गए हैं। वे लॉकडाउन के दौरान अपने गृह क्षेत्र में लौटने की मांग कर रहे हैं।

एक तरफ जहां आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के खिलाफ निपटने के लिए देश में लॉकडाउन को 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया, वहीं मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर प्रवासी मजदूरों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। ये सभी मजदूर घर जाने के लिए स्टेशन पर पहुंच गए। मजदूरों को उम्मीद थी लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। उन्हें हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया।

अपने मूल राज्यों में लौटने की अनुमति की मांग को लेकर बांद्रा में प्रवासी मजदूरों का एक बड़ा समूह इकट्ठा हुआ। बाद में वे पुलिस और स्थानीय नेताओं के हस्तक्षेप के बाद तितर-बितर हुए और उन्हें खाली करने को कहा।

देखें ये चौंका देने वाले वीडियो

Bandra in Mumbai right now. Police probing what caused such a large crowd to gather. pic.twitter.com/04H1Mnggd2 — Padmaja joshi (@PadmajaJoshi) April 14, 2020

Thousands of migrants gather at Mumbai's #Bandra railway station and protested. All are migrant workers, specially from Bihar-Bangal and they wanted to go home. They had hoped trains will start today. The police is investigating the matter and says crowd has been dispersed now. pic.twitter.com/NMHfv0CEpj — Shivangi Thakur (@thakur_shivangi) April 14, 2020

Daily wage workers protest in Mumbai during #lockdown. Community leader requesting workers not to congregate like this. Workers wants to go back to there homes pic.twitter.com/v8a9Wwca4L — Kartikeya Sharma (@kartikeya_1975) April 14, 2020

Hundreds of migrant workers gather near Bandra railway station in Mumbai demanding they be sent to native places amid lockdown — Press Trust of India (@PTI_News) April 14, 2020

Mumbai: A large group of migrant labourers gathered in Bandra, demanding for permission to return to their native states. They later dispersed after police and local leaders intervened and asked them to vacate. pic.twitter.com/uKdyUXzmnJ — ANI (@ANI) April 14, 2020

Posted By: Navodit Saktawat