मुंबई। JNU हिंसा के विरोध में महाराष्ट्र के मुंबई में हुए छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर सियासत गरमा गई है। दरअसल इस प्रदर्शन के दौरान कुछ छात्रों के हाथों में 'फ्री कश्मीर' के पोस्टर्स थे, इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। इसके खिलाफ भाजपा नेता किरीट सोमैया (Kirit Somaiya) ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) में छात्रों के दो गुटों में हुए हिंसक संघर्ष के बाद मुंबई में विभिन्न कॉलेजों के छात्रों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान कुछ छात्रों के हाथों में कश्मीर से जुड़े यह विवादित पोस्टर्स देखे गए थे। इसके बाद भाजपा नेता ने पुलिस को इसकी शिकायत की है। पुलिस ने शिकायत पर जांच करने का आश्वासन दिया है।

Kirit Somaiya,BJP on 'free Kashmir' poster seen in protest at Gateway of India yesterday: I have filed a complaint with Police, they have assured me of investigation. #Mumbai (file pic) pic.twitter.com/vQv7QDfVCA

शिवसेना ने किया बचाव

विरोध प्रदर्शन के दौरान कश्मीर से जुड़े विवादित पोस्टर्स दिखाने के मुद्दे पर जहां भाजपा उद्धव सरकार को घेरने की कोशिश में है। वहीं शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत (Sanjay Raut) ने इस घटना को लेकर कहा 'मैंने न्यूज पेपर में पढ़ा कि जिन लोगों ने फ्री कश्मीर के बैनर ले रखे थे उन्होंने साफ किया है कि वह कश्मीर में इंटरनेट सर्विस, मोबाइल सर्विस और अन्य मुद्दों पर लगे प्रतिबंधों को हटाना चाहते हैं। अगर, अगर कोई भारत से कश्मीर की स्वतंत्रता की बात करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा।'

Sanjay Raut,Shiv Sena: I read in newspaper that those who held 'free Kashmir' banner clarified that they want to be free of restrictions on internet services,mobile services and other issues. Also, if anyone talks of freedom of Kashmir from India then it will not be tolerated. pic.twitter.com/Mi03MkQ3JU

— ANI (@ANI) January 7, 2020