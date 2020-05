मुंबई। CoronaVirus in Maharashtra: कोरोना महामारी का प्रकोप महाराष्ट्र में लगातार बढ़ता जा रहा है। खासतौर से मुंबई सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए लॉकडाउन के बीच मुंबई में सेना की तैनाती की खबरें चल रही हैं। राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इसे एजेंडा प्रेरित और शरारती द्वारा फैलाई जा रही अफवाह बताया है। उन्होंने कहा कि पुलिस हालात को काबू में करने में सक्षम है। बता दें कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जरूरत पड़ने पर केंद्र से अतिरिक्त सुरक्षा बल मांगने की बात कही थी।

गृह मंत्री देशमुख ने कहा कि सेना की तैनाती का माहौल बनाना किसी खास एजेंडे के तहत किया गया। देशमुख ने ट्वीट किया कि मुंबई में सेना की तैनाती की अफवाह शरारत के तहत फैलाई जा रही है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मुंबई पुलिस हालात से निपटने में पूरी तरह सक्षम है। दूसरे तरह का माहौल बनाना एजेंडा प्रेरित है।

A mischievous rumour is being spread about the army being deployed in Mumbai. Let me place it on record that @MumbaiPolice is competent enough in handling the situation. Any attempt to create an impression otherwise is agenda-driven.

