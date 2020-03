Lockdown के दौरान घर से बाहर न निकलने की समझाइश देना एक शख्स को उस वक्त भारी पड़ गया जब उसे अपनी जान से ही हाथ धोना पड़ा। यह घटना महाराष्ट्र के मुंबई में सामने आई है। कोरोना संक्रमण के चलते Lockdown होने पर घर से भाई और भाई के बाजार जाने को लेकर दो भाईयों के बीच विवाद हो गया। इस विवाद में समझाइश देने वाले भाई की दूसरे भाई ने हत्या कर दी। इस घटना के बाद पूरा इलाका सकते में आ गया। पुलिस के मुताबिक राजेश नाम के शख्स की उसके ही भाई ने घर से बाहर जाने की बात को लेकर हुए विवाद में हत्या कर दी।

मुंबई पुलिस के मुताबिक 'एक आदमी ने अपने भाई राजेश की घर से बाहर जाने को लेकर सवाल उठाने पर हत्या कर दी। राजेश और उसकी पत्नी 25 मार्च को मार्केट गए थे जिसका उसके भाई ने विरोध किया था। इस वजह से दोनों के बीच विवाद हो गया था।'

बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण से देश पूरी तरह से लॉक डाउन हो चुका है। सरकार लोगों को घर से न निकलने की समझाइश दे रही है। सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में सामने आए हैं ऐसे में राज्य में कर्फ्यू तक लगा दिया है।

Lockdown का नहीं हो रहा पालन

देश के कई हिस्सों में देखने में आया है कि लॉक डाउन के बाद भी लोगों को कोरोना संक्रमण की गंभीरता समझ नहीं आ रही है। यही वजह है कि राज्य सरकार को कई शहरों या फिर पूरे प्रदेश में ही कर्फ्यू लगाना पड़ा है। महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली में कर्फ्यू लगाना पड़ा, तो वहीं मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, सहित अन्य राज्यों के कुछ शहरों में कर्फ्यू लगाने की नौबत सामने आई है।

देश में 16 की मौत

कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 694 तक पहुंच गया है वहीं इस खतरनाक वायरस ने अब तक 16 लोगों की जान ले ली है। हर दिन गुजरने के साथ स्थिति बिगड़ती जा रही है। ऐसे में सरकार इससे निपटने के लिए बड़े कदम भी उठा रही है।

