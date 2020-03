देश जहां कोरोना संक्रमण के बड़े खतरे से जूझ रहा है वहीं कुछ लोगों को इसकी गंभीरता अब तक समझ नहीं आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक कोरोना के खतरे से लोगों को अवगत कराते हुए घरों में ही बंद रहने की अपील कर चुके हैं लेकिन इसका भी कुछ असामाजिक तत्वों पर असर नहीं दिखाई दे रहा है। इसकी एक बानगी महाराष्ट्र के जलगांव में नजर आई जब एक अधेड़ कर्फ्यू के दौरान ही मोटर साइकिल चलाते हुए खुद का वीडियो बनाता नजर आया। जिस उम्र में बच्चों को गलत काम से रोकने की समझाइश दी जाती है उस उम्र में यह अधेड़ ऐसी हरकत करता मिला कि पुलिस को उसे गिरफ्तार करना पड़ा।

गिरफ्तारी के बाद किया यह काम

मोटरसाइकिल चलाते हुए वीडियो बनाने के शौक ने जलगांव के इस अधेड़ को हवालात पहुंचा दिया है। जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो पहले तो उसने पुलिसवालों से माफी मांगते हुए छोड़ने का कहा, इसके बाद वह पुलिसवालों के सामने ही कान पकड़ते हुए आगे से ऐसी गलती न दोहराने का कहता नजर आया।

पूरे महाराष्ट्र में कर्फ्यू लगा हुआ है। गुरुवार को जलगांव के आजाद नगर इलाके में पुलिस को यह अधेड़ गाड़ी पर अपना ही वीडियो बनाता हुआ मिला था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

महाराष्ट्र में हैं मुश्किल हालात

कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा मरीज महाराष्ट्र में सामने आए हैं। ऐसे में देश में सबसे पहले कर्फ्यू लगाने वाले राज्यों में से एक महाराष्ट्र था। इतना खतरा होने के बावजूद भी लोग इसकी गंभीरता नहीं समझ पा रहे हैं। हर दिन के साथ हालात बिगड़ रहे हैं। इस बीच मास्क सहित अन्य मेडिकल संसाधन की उपलब्धता भी कम हो रही है। कई जगहों पर इनकी कालाबाजारी होने की बात भी सामने आ चुकी है।

Maharashtra: A man was taken into custody by Police yesterday in Jalgaon's Azad Nagar, after he shot a video of himself riding a motorcycle during the curfew imposed in the state in the wake of #CoronavirusLockdown pic.twitter.com/8681kz9gSr

— ANI (@ANI) March 27, 2020