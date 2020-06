कोरोना संक्रमण के मामले में महाराष्ट्र देश में सबसे ज्यादा केसेस के साथ लिस्ट में सबसे ऊपर है। ऐसे में प्रदेश सरकार ने सभी तरह के प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल कोर्सेस की अंतिम वर्ष यानी फाइनल ईयर की एग्जाम्स रद्द करने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को खत लिखकर अपील की है कि वो सभी केंद्रीय संस्थाओं से छात्रों को डिग्री देने के निर्देश जारी करें।

राज्य सरकार ने पहले ही यह फैसला ले लिया था और इसके पीछ के कारण राज्य में लगातार फैसले कोरोना संक्रमण को बताया गया था। इसकी पुष्टि करते हुए मुख्यमंत्री दफ्तर द्वारा ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट किया गया है। इसमें जहां फैसले की जानकारी दी गई है वहीं प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र भी शेयर किया गया है।

Maharashtra Government has taken a decision to not conduct the final year/final semester examination of the non-professional courses as well as professional courses as the present atmosphere is not yet conducive to conduct any examination or classes. (1/3) pic.twitter.com/ddS0zTRXQb

