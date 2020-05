देश इस वक्त कोरोना महामारी के संकट से जूझ रहा है। सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले महाराष्ट्र से सामने आए हैं। इस बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के अध्यक्ष शरद पवार Sharad Pawar ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को इस महासंकट से निपटने के लिए सलाह दी है। पवार ने शैक्षणिक संस्थानों की समस्याओं के बारे में बात रखते हुए एक अध्ययन समूह के गठन की मांग भी की जिससे शिक्षा की प्रक्रिया बाधित न हो। शरद पवार ने बताया कि सीएम ठाकरे से उन्होंने कोरोना से उपजी स्थिति और विभिन्न वर्गों को राहत देने को लेकर प्रशासन के सामने आने वाली चुनौतियों को लेकर चर्चा की। ये जानकारी उन्होंने ट्वीट करते हुए साझा की है।

पवार ने किए ये ट्वीट

एनसीपी अध्यक्ष ने ट्वीट करते हुए लिखा कि 'मैंने निम्नलिखित विषयों पर अपने सुझाव दिए हैं', इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट किए। इस दौरान उन्होंने यह भी लिखा कि 'अगला शैक्षणिक सत्र कोरोना से बने हालातों के चलते देर से शुरू होगा। इसके फलस्वरुप छात्रों की संख्या और शिक्षकों की संख्या में कमी आ सकती है। शिक्षण संस्थानों की कमाई और तकनीकी संस्थानों पर इन हालातों का बेहद बुरा असर पड़ेगा।'

इसके बाद ट्वीट करते हुए पवार ने कहा कि 'मेरी सीएम उद्धव ठाकरे से कोविड 19 के चलते बने वर्तमान हालातों को लेकर और उससे पैदा होने वाली चुनौतियों पर चर्चा हुई। इस दौरान अलग-अलग सेक्टरों में राहत देने के लिए जरूरी कदम उठाने को लेकर भी बात हुई। मैंने निम्न विषयों पर अपनी राय रखी।'

उन्होंने एक अन्य ट्वीट में लिखा कि कारखानों को फिर से शुरू करने के लिए रणनीति तैयार किए जाने की जरुरत है। उन्होंने लिखा 'राज्य और राज्य के बाहर के गांवों से पलायन करने की वजह से फैक्ट्रियां फिर से शुरू होने की हालत में नहीं हैं।' इसके अलावा पवार ने राज्य में दफ्तरों, बंदरगाह और अन्य उद्योगों को खोलने को लेकर भी सुझाव दिए।

I had a discussion with Hon Chief Minister of Maharashtra Shri @OfficeofUT regarding current #Covid_19 situation in state & the challenges faced by the administration & preventive measures to provide relief to various sections. I have conveyed my suggestions on following topics.

— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) May 20, 2020