Palghar Mob Lynching: महाराष्ट्र के पालघर में गत 17 अप्रैल को चोरी के संदेह में पालघर में ग्रामीणों द्वारा 3 लोगों की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में आज 19 अप्रैल, रविवार को ग्रामीणों और 110 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इनमें से 101 लोगों को 30 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है और 9 नाबालिगों को एक किशोर आश्रय गृह में भेज दिया गया है।

पालघर के जिला मजिस्ट्रेट के शिंदे ने बताया कि इस घटना से संबंधित एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो है, जिसमें यह देखा जा सकता है कि ग्रामीणों ने मृतकों की कार को लाठी, पत्थर और अन्य वस्तुओं से क्षतिग्रस्त कर दिया। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची लेकिन फिर भी ग्रामीणों ने तीन लोगों पर हमला जारी रखा। इधर, इस मॉब लिंचिंग पर संत समाज में रोष व्याप्त है। महामंडलेश्वर स्वामी विश्वेश्वरानंद गिरि ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी को पत्र लिखकर इस घटना को सभ्य समाज पर कलंक बताया है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने भी इस घटना पर रोष जताया है।

यह है पूरा मामला

पालघर के जिलाधिकारी कैलाश शिंदे के अनुसार मुंबई के कांदीवली स्थित एक आश्रम में रहनेवाले सुशील गिरि अपने दो साथियों के साथ एक किराए के वाहन से किसी के अंतिम संस्कार में भाग लेने सूरत जा रहे थे। गाड़ी महाराष्ट्र के अंदरूनी हिस्से से होकर गुजर रही थी। उनके वाहन को वन विभाग के एक संतरी ने महाराष्ट्र एवं केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली की सीमा पर स्थित गढ़चिचले गांव के पास रोका। क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से रात में फसल काटने एवं बच्चा चुराने वाला गिरोह सक्रिय होने की अफवाह फैली हुई थी।

पुलिस टीम पर भी हो चुका है हमला

इससे बचने के लिए ग्रामीणों ने निगरानी दल का गठन कर लिया था। पिछले सप्ताह यह दल एक मेडिकल अफसर एवं एक पुलिस टीम की भी पिटाई कर चुका था। बुधवार की रात करीब 10 बजे सूरत जा रहे सुशील गिरि वन विभाग के संतरी से बात कर ही रहे थे, तभी गांव का निगरानी दल आ गया। इस दल ने कुछ देर बाद ही गाड़ी में मौजूद लोगों की पिटाई शुरू कर दी।

Maharashtra: 3 people were beaten to death by villagers in Palghar on suspicion of theft on 17th April. FIR filed against villagers & 110 people have been arrested, of which 101 have been sent to police custody till 30 April & 9 minors have been sent to a juvenile shelter home.

— ANI (@ANI) April 19, 2020